به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع امنیتی عراقی به العهد گفت: سه تروریست وابسته به باندهای گرگهای تنها به دام نیروهای اطلاعاتی افتادند. این سه تروریست بازداشت شده به سوزاندن برخی موکبهای حسینی اعتراف کردند.
این منبع گفت که این تروریستهای دستگیر شده به دنبال طراحی حمله بزرگ در مراسم اربعین بودند.
برخی منابع عراقی نیز اعلام کردند که یک از افراد باند بعثی در کربلا هنگام تماس با رغد دختر صدام معدوم، بازداشت شد.
از سوی دیگر فاضل ابو رغیف کارشناس امور امنیتی جزئیات انهدام باند گرگهای تنها که قصد هدف قرار دادن زائران اربعین را داشتند را تشریح کرد.
وی به تحرکات باندهای تروریستی در شهرهای مرکزی و جنوبی عراق و اقدامات انجام شده اطلاعاتی و امنیتی علیه باند گرگهای تنها تروریستی در این شهرها اشاره کرد و از خنثی سازی حمله تروریستی که آنها قصد انجامش را در شهرک صدر بغداد داشتند، خبر داد.
ابورغیف گفت: آنها به دنبال هدف قرار دادن افکار جوانان عراقی از طریق اشاعه افکار تکفیری هستند. تلاش برای خنثی کردن باندهای تروریستی بیش از یک سال است که جریان دارد. آنها قصد توزیع مواد غذایی مسموم به زائران را داشتند.
ابو رغیف از مقامات ذیصلاح خواست تا قبل از برپایی موکبهای حسینی، مجوزهای امنیتی لازم را به آنها بدهند.
گفتنی است که حملات موسوم به «گرگهای تنها» به دست افرادی صورت میگیرد که به شکل انفرادی دست به حمله میزنند بدون اینکه ارتباط مشخصی با یک گروه داشته باشند، همچنین عامل یا عوامل این حملات میتواند شامل گروههای کوچک دو یا حداکثر سه نفره باشند.
حملات «گرگهای تنها»، راهبرد جدیدی است که گروههای تروریستی به ویژه داعش آن را در پیش گرفتهاند و در واقع اقدامی شخصی است که عامل آن به تنهایی و بدون اینکه با گروهی ارتباط سازمانی داشته یا از آن کمک دریافت کند، در حمایت از آن گروه و تفکر، دست به اعمال خشونتآمیز میزند. از آنجا که گرگهای تنها با گروههای تروریستی ارتباط مشخصی ندارند و به تنهایی دست به عملیات میزنند شناسایی آنها برای نیروهای امنیتی دشوار است.
