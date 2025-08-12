به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا اجتهادی، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قم، بعدازظهر سه شنبه با اشاره به پیشتازی این استان در نصب پنل‌های خورشیدی اظهار کرد: قم با اجرای این طرح در پشت‌بام مدارس، رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده و تاکنون حدود ۴۰۰ کیلووات از این تجهیزات در ۲۰ فضای آموزشی نوساز استان نصب و قابل بهره‌برداری شده است.

وی با بیان اینکه همه مدارس می‌توانند با نصب سامانه‌های خورشیدی برای خود درآمد پایدار ایجاد کنند، افزود: در شرایط فعلی، نصب سامانه‌های ۱۰ و ۲۰ کیلوواتی به لحاظ اخذ مجوز و درآمدزایی مقرون به صرفه‌تر است؛ به‌گونه‌ای که یک سامانه ۱۰ کیلوواتی با هزینه ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان، ماهانه پنج تا شش میلیون تومان و یک سامانه ۲۰ کیلوواتی با هزینه حدود ۶۰۰ میلیون تومان، ماهانه حدود ۱۰ میلیون تومان درآمد ایجاد می‌کند.

اجتهادی ادامه داد: بازگشت سرمایه این طرح‌ها حدود سه تا سه و نیم سال است و بر اساس دستورالعمل‌های وزارت نیرو، منابع مالی مورد نیاز نباید از محل اعتبارات دولتی تأمین شود، بلکه باید با سرمایه‌گذاری خیران و مشارکت مردمی فراهم گردد تا درآمد حاصل به طور کامل در اختیار مدرسه قرار گیرد.

مدیرکل نوسازی مدارس قم با تأکید بر اینکه این درآمد می‌تواند صرف هزینه‌های جاری مانند تعمیرات، نگهداری، تجهیز فضاها و حتی کمک به دانش‌آموزان کم‌برخوردار همان مدرسه شود، افزود: مدارس قدیمی نیز با استفاده از ظرفیت انجمن اولیا و مربیان و مشارکت افراد نیکوکار می‌توانند نسبت به نصب پنل خورشیدی اقدام کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این اقدام علاوه بر تأمین برق، گامی مهم در مسیر خودکفایی و توانمندسازی مدارس محسوب می‌شود.