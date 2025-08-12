به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر بهنام‌جو در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل میراث‌فرهنگی قم، با قدردانی از خدمات مدیر پیشین گفت: قم با وجود حرم مطهر حضرت معصومه (س)، مسجد مقدس جمکران، حوزه‌های علمیه و جایگاه مرجعیت، شهری اثرگذار در کشور و جهان اسلام است و باید از این ظرفیت‌ها در مسیر توسعه گردشگری مذهبی بهره‌برداری شود.

وی افزایش مدت اقامت زائران، تکمیل زیرساخت‌هایی مانند هتل‌ها، اقامتگاه‌ها، مراکز فرهنگی و ایجاد نمایشگاه دائمی تاریخ اسلام را از اولویت‌های این حوزه برشمرد و افزود: جذب سرمایه‌گذاران، برگزاری رویدادهای فرهنگی و مذهبی در طول سال و تکمیل پروژه‌های زیربنایی از جمله فرودگاه قم در دستور کار قرار دارد.

استاندار قم با بیان اینکه همدلی دستگاه‌ها و همراهی مردم زمینه‌ساز رونق اقتصادی استان است، خاطرنشان کرد: با برنامه‌ریزی منسجم می‌توان گام‌های بزرگی در حوزه گردشگری مذهبی برداشت.

در پایان این مراسم با حضور مسئولان استانی و فعالان گردشگری، از خدمات حجت‌الاسلام‌والمسلمین عباسعلی باباگل‌زاده تقدیر و حکم سرپرستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری قم به بهزاد احمدی اعطا شد.