به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت ۱۷ مرداد روز خبرنگار، نشست صمیمی فرماندار شهرستان دیر با حضور رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از خبرنگاران محلی برگزار شد.
فرماندار دیر شنبهشب در آغاز این نشست با گرامیداشت یاد و خاطره شهید محمود صارمی و شهدای عرصه خبر گفت: خبرنگاران با تلاش بیوقفه و تعهد حرفهای، چشم بینا و گوش شنوا برای مردم بودهاند و نقش مهمی در پیشرفت شهرستان ایفا کردهاند.
سید علیرضا سجادی با یادآوری خدمات دو خبرنگار فقید شهرستان، عبدالله قانون و نامجو زحمتکش، افزود: توسعه امروز دیر مرهون زحمات آنان و همه خبرنگاران است.
سجادی با اشاره به سیاست دولت در تکمیل پروژههای نیمهتمام اظهار داشت: امسال بیش از ۹۰ درصد اعتبارات تملک دارایی شهرستان به پروژههای نیمهتمام اختصاص یافت، پروژههایی که برخی بیش از ۹ سال متوقف مانده بودند.
فرماندار شهرستان دیر گفت: با تلاش معاونان فرمانداری، حمایت استاندار و سازمان مدیریت و برنامهریزی استان، اعتبارات شهرستان از ۲۸۵ میلیارد تومان در سال گذشته به ۴۰۸ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است.
وی افزود: در حوزه انرژی، تکمیل ایستگاه پست ۱۳۲ دوم دیر و توسعه نیروگاههای خورشیدی از جمله اولویتهاست. در بخش آب نیز به دلیل کاهش ۷۰ درصدی بارشها نسبت به بلندمدت، باید هم به سمت توسعه آبشیرینکنها و هم تغییر الگوی مصرف و کشت برویم.
فرماندار دیر ادامه داد: در هفته دولت نیروگاه ۷ مگاواتی مظفر سرمستان و ۲۰ مگاوات از نیروگاه خورشیدی متانول کاوه به بهرهبرداری میرسد اسکله خورخان نیز با تخصیص ۳۵ میلیارد تومان وارد فاز دوم اجرایی شده و برای سال آینده ۳۵ میلیارد دیگر پیشبینی شده است.
وی گفت: در حوزه راه، اعتبارات قابل توجهی به محورهای جاشک، ابدان–دوراهک، بردخون–دیر و جاده وفاق اختصاص یافته است.
سید علیرضا سجادی گفت: در هفته دولت ۲,۴۲۳ میلیارد تومان پروژه افتتاح و عملیات اجرایی پروژههایی به ارزش ۴۱ میلیارد تومان آغاز میشود.
فرماندار دیر با تأکید بر نقدپذیری و احترام به خبرنگاران تصریح کرد: هیچ مدیری حق ندارد با اصحاب رسانه برخورد ناشایست داشته باشد خبرنگاران باید نقد منصفانه و مشفقانه داشته باشند و مدیران نیز قدردان زحمات آنان باشند.
خبرنگار امانتدار حقیقت و زبان گویای جامعه
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دیر در این نشست با تبریک روز خبرنگار، به اهمیت کار رسانه پرداخت و گفت: خبرنگار امانتدار حقیقت و زبان گویای جامعه است و تلاشهای خبرنگاران در انعکاس واقعیتها، سرمایهای ارزشمند برای توسعه شهرستان است.
غلامرضا شعرانی به دغدغههای خبرنگاران اشاره کرد و گفت: اصحاب رسانه شهرستان دیر خواستار تأمین امنیت شغلی، بیمه خبرنگاری، اختصاص وام خبرنگاری و رفع مشکلات ناشی از عدم همکاری برخی روابط عمومیها هستند.
مطالبات و دیدگاههای خبرنگاران
در بخش گفتوگوی آزاد این نشست، خبرنگاران شهرستان دیر ضمن تبریک روز خبرنگار، به بیان دغدغهها و مسائل صنفی خود پرداختند.
مهمترین موضوعات مطرحشده توسط خبرنگاران عبارت از لزوم تأمین امنیت شغلی و بیمه خبرنگاران، اختصاص وام خبرنگاری و حمایت مالی از فعالان رسانهای، انتقاد از عدم ارتباط مؤثر برخی روابط عمومیهای دستگاههای اجرایی شهرستان، اعتراض به برخورد نامناسب بعضی مدیران با خبرنگاران، درخواست برای افزایش همکاری مدیران در ارائه آمار و اطلاعات شفاف، تأکید بر جذب اعتبارات ملی برای تکمیل پروژه جاده وفاق، مطالبه برای ساماندهی کشتهای پرمصرف آب و حمایت از کشاورزی گلخانهای، بررسی و پیگیری مشکلات و مطالبات مردم در حوزههای مختلف عمرانی، خدماتی و اجتماعی. و تقدیر از ارتباط خوب و مؤثر فرماندار شهرستان دیر با خبرنگاران و فعالان فضای مجازی بود.
در پایان این نشست صمیمی، از خبرنگاران شهرستان دیر با اهدای لوح تقدیر و هدایایی به پاس تلاشهای آنان در عرصه اطلاعرسانی، قدردانی شد.
