هشدار نسبت به گسترش یک تهدید جدید در نوار غزه

یک نشریه پزشکی به گسترش بیماری‌های ناشی از مقاومت به آنتی بیوتیک ها در نوار غزه اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نشریه پزشکی لانست گزارش داد که نوار غزه با پدیده جدیدی رو به رو است که در آن بیماری‌های مقاوم به آنتی بیوتیک ها در سراسر این باریکه گسترش پیدا کرده است.

در ادامه این گزارش آمده است، افزایش سطح باکتری‌های مقاوم به داروها به معنی گسترش بیماری‌های خطرناک‌تر و انتقال سریع‌تر آنها است.

لانست اضافه کرد، این پژوهش بعد از بررسی هزار و ۳۰۰ نمونه از بیمارستان الاهلی نوار غزه منتشر شده است.

در این گزارش آمده است، داروها در نوار غزه به شدت کاهش پیدا کرده و ده‌ها هزار تن در جریان جنگ در این منطقه زخمی شده‌اند. سوء تغذیه نیز بسیاری از ساکنان نوار غزه را ضعیف کرده است.

