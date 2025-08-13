به گزارش خبرنگار مهر، محمود گنجی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند شب گذشته در نشست با مدیران رسانههای استان با قدردانی از همکاری اصحاب رسانه در انعکاس واقعیتهای حوزه سلامت اظهار داشت: برگزاری تورهای خبری ابتکار ارزشمندی است که میتواند آگاهی جامعه را از کمبودها و پیشرفتهای حوزه درمان افزایش دهد و این موضوع باید به عنوان یک برنامه مستمر در دستور کار روابط عمومی دانشگاه قرار گیرد.
وی با اشاره به رویکرد استاندار خراسان جنوبی در رصد میدانی مسائل، افزود: بسیاری از مشکلاتی که در سفرها مطرح میشود، پس از بررسی مشخص میشود که یا خارج از چارچوب قانونی است یا از مجاری رسمی پیگیری شده و به نتیجه نرسیده است، بنابراین لازم است رسانهها در انعکاس مسائل، دقت کنند تا درخواستهای غیرمنطقی به مطالبه عمومی تبدیل نشود.
گنجی با بیان اینکه «پیوست رسانهای» برای سفرهای استانی ایده خوبی است، گفت: در مأموریتها و سفرها، از جمله اعزام کاروانهای سلامت به مناطق مختلف، حضور خبرنگاران میتواند نقش مؤثری در اطلاعرسانی خدمات داشته باشد و هزینه این همراهی در مقایسه با مزایای آن ناچیز است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اشاره به چالش توزیع تجهیزات پزشکی در شهرستانها افزود: برخی دستگاهها به صورت غیرکارشناسی و تحت نفوذ عوامل غیرفنی در مکانهایی مستقر شدهاند که نیاز کمتری به آنها وجود داشته و جابهجایی این تجهیزات با مقاومت محلی مواجه میشود؛ با این حال عزم دانشگاه بر آن است که بر اساس نیاز واقعی، تجهیزات به نقاط اولویتدار منتقل شود.
وی پدیده «تقاضای القایی» را از دیگر چالشهای حوزه درمان برشمرد و تصریح کرد: ارتقای سواد سلامت جامعه و استفاده از مراکز منتخب شبانهروزی سلامت، میتواند از مراجعات غیرضروری به بیمارستانها بکاهد. این مراکز باید به گونهای طراحی شوند که خدمات بهداشتی، تخصصی و تشخیصی را در دسترس مردم قرار دهند.
گنجی با مقایسه وضعیت فعلی با گذشته یادآور شد: در سالهای ۸۵ تا ۹۰ تنها دو پزشک متخصص در استان حضور داشتند، اما اکنون ۱۶ دستگاه سیتی اسکن، شش دستگاه MRI و بیش از هزار و ۵۰۰ پزشک عمومی، متخصص و فوقتخصص در خراسان جنوبی فعال هستند.
وی با تأکید بر ضرورت شکرگزاری نسبت به دستاوردهای حوزه سلامت گفت: انتقاد سازنده امری طبیعی و پذیرفته شده است، اما باید منصفانه به داشتهها نیز توجه کرد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند به موضوع «زیرمیزی» در خدمات درمانی اشاره کرد و افزود: بر اساس آمار، شیوع زیرمیزی در کشور سه درصد است و در خراسان جنوبی کمتر از میانگین کشوری است. طی هفت ماه گذشته، تعداد پروندههای رسیدگیشده در این زمینه معادل دو و نیم سال گذشته بوده که نشاندهنده اراده جدی در برخورد با تخلفات است.
وی با تأکید بر صیانت از بیماران گفت: اقداماتی برای جلوگیری از ورود تجهیزات و پروتزهای بیکیفیت از مبادی غیررسمی انجام شده و تهیه این اقلام از طریق بیمارستانها با هدف تضمین کیفیت در دستور کار است.
گنجی در پایان خاطرنشان کرد: حفظ سیستم درمانی موجود و جلوگیری از ایجاد کمبود در خدمات، اولویت نخست دانشگاه است و در کنار آن، توسعه زیرساختها و ارتقای کیفیت خدمات درمانی با همراهی مردم و رسانهها دنبال خواهد شد.
نظر شما