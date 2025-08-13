نمایندگان «رژیم جولانی» وارد ترکیه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، اسعد الشیبانی وزیر خارجه رژیم تروریستی جولانی امروز چهارشنبه در یک سفر رسمی وارد ترکیه شد. وزیر دفاع و رئیس سازمان اطلاعات رژیم جولانی نیز الشیبانی را همراهی می‌کنند.

چند روز قبل نیز هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه در سفر خود به دمشق با ابومحمد جولانی سرکرده تروریست‌های حاکم بر سوریه دیدار کرد.

در این دیدار در خصوص تحولات منطقه و جهان و راه‌های تقویت روابط میان آنکارا و دمشق رایزنی شد. روزنامه الشرق الاوسط نیز نوشت که سفر فیدان به سوریه از پیش اعلام نشده بود و ناگهانی انجام شد.