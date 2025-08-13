به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات قهرمانی کشور وزنهبرداری جام شهدای اقتدار با حضور ۲۷ تیم از سراسر ایران در تهران برگزار شد.
تیم نوجوانان دختران سیرجان به نمایندگی از استان کرمان در این رقابتها درخشید و با کسب ۶ مدال طلا و ۳ مدال نقره، در مجموع ۵۳۶ امتیاز به دست آورد و با اختلاف ۱۴۴ امتیاز نسبت به رقبا، مقام قهرمانی کشور را از آن خود کرد.
در این مسابقات زهرا پور امین سه مدال طلا، ستایش سیوندی سه مدال طلا، نگین سهرابپور سه مدال نقره به دست آوردند.
این تیم با سرپرستی ناهید راشدی و مربیگری پروین خدمتی و حمیده شریفی در مسابقات حاضر شد و افتخاری بزرگ برای استان کرمان به ارمغان آورد.
