به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، نمایش «مرگامرگ بازخوانی هزارساله» به کارگردانی مریم یاسین‌زاده و بهرام عباسی‌فرد که نخستین بار در دی ۱۴۰۲ روی صحنه رفته بود، با بازطراحی جدید در مجموعه تئاتر لبخند روی صحنه می‌رود.

این اثر نمایشی که نوشته مریم یاسین‌زاده و با طراحی بهرام عباسی‌فرد است به عنوان یک اثر لابراتواری با بیش از ۴ سال تمرین و با نگاهی به آئین‌ها، اسطوره‌ها و افسانه‌های ایرانی و بین‌النهرین آماده اجرا شده است.

تهیه‌کنندگی این نمایش بر عهده احسان حاجی‌پور و علی پرتوی‌نژاد است و از ۳ شهریور در سالن شماره ۴ مجموعه تئاتر لبخند اجرا می‌شود.

بازیگران این نمایش به ترتیب حروف الفبا امیرحسین امانی، آوا بهرامی، رضا جلایری، رضا حاجی‌حسینی، سودا رضایی، سهیل سلمانی، پریسان سلیمی، درسا علمی نژاد، غزل کوچک‌بیگ، مهدیه محمدی، سعید نقی‌لو، فاطمه نصرتی و فریده یزدانی هستند.

در خلاصه داستان «مرگامرگ بازخوانی هزارساله» آمده است: اولین مأموریت عزرائیل بر روی زمین ... .

پیش فروش نمایش «مرگامرگ بازخوانی هزارساله» به زودی در سایت تیوال آغاز می‌شود.