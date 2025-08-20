به گزارش خبرنگار مهر، یوسف سلمان‌خواه شامگاه چهارشنبه در آئین بزرگداشت روز تشکل‌ها و تجلیل از خبرنگاران، نقش بی‌بدیل رسانه‌ها در روایت‌گری اجتماعی را مورد تأکید قرار داد و گفت: هم‌افزایی و مشارکت جمعی برای حفاظت از میراث فرهنگی استان مورد تاکید است.

سلمان‌خواه با اشاره به اهمیت سواد رسانه‌ای و نقش خبرنگاران در انتقال عملکردها و تصمیمات مسئولان گفت: رسانه‌ها صدای مردم، صدای بی صدایان، صدای طبیعت و صدای تاریخ هستند و می‌توانند با روایت‌های مشفقانه و سازنده، مسیر توسعه پایدار را هموار کنند.

وی با یادآوری ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی استان گیلان ادامه داد: گیلان با بیش از پنج هزار اثر تاریخی، از جمله ۳۰۰ اثر شناسایی‌شده و شهرهایی چون تالش به عنوان نخستین شهر دوره اسلامی، گنجینه‌ای ارزشمند از تمدن و هویت ایرانی است.

سرپرست میراث فرهنگی گیلان افزود: گیلان فقط جنگل و دریا نیست بلکه ریشه در تاریخ و فرهنگ دارد و استفاده مسئولانه از عناصر تاریخی و فرهنگی این استان می‌تواند ما را به سمت گردشگری پایدار و حفاظت از محیط زیست سوق دهد.

سلمان‌خواه همچنین گردشگری و محیط زیست را دو فصل جدایی‌ناپذیر از توسعه گیلان عنوان کرد و گفت: در دنیای امروز که جنگ روایت‌ها جریان دارد، خبرنگاران با روایت‌سازی شجاعانه و مستند، در کنار روایت‌های دروغین ایستاده‌اند.

وی تأکید کرد: این نقش تاریخی شما در ثبت وقایع، آموزش اجتماعی و فرهنگ‌سازی برای آیندگان، راهگشا خواهد بود. من به‌تنهایی صدایی ندارم، شما صدای من هستید. بیایید تمرین کنیم که با هم باشیم، اگر نتیجه نگرفتیم نقد کنیم، اما یک‌بار قول بدهیم که برای گیلان عزیز کنار هم بمانیم.

سلمان‌خواه با اشاره به سابقه ۲۱ سال خدمت خود در تهران گفت: با وجود آن همه سال، شکوه ایران و زیبایی گیلان بود که برای من دلبستگی مکانی ایجاد کرد. این سرزمین با ۴۳ هزار اثر ثبت‌شده و یک میلیون اثر تاریخی، نماد عظمت ایران است.

وی در پایان با دعوت به بسیج عمومی برای معرفی فرهنگ و تاریخ گیلان به گردشگران خاطرنشان کرد: هر مسافر باید با اندوخته‌ای از فرهنگ گیلان این استان را ترک کند و این وظیفه ماست که با روایت درست، گیلان را به جهانیان بشناسانیم.