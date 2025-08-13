هشدار سطح زرد در استان بوشهر صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان بوشهر زمان شروع این هشدار ظهر پنج شنبه (۲۳ مرداد) و پایان آن عصر جمعه (۲۴ مرداد) خواهد بود.

وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید (گاهی بیش از ۴۰ کیلومتر در ساعت)، افزایش ارتفاع موج دریا (سواحل ۹۰ تا ۱۵۰ و در فراساحل گاهی تا ۱۸۰ سانتیمتر) نفوذ گرد و غبار فرامنطقه‌ای و کاهش دید افقی از مخاطرات این هشدار است.

منطقه اثر این هشدار پنج شنبه سواحل و فراساحل شمالی و مرکزی استان بوشهر (از بندر دیلم تا بندر بوالخیر) و جمعه سواحل شمالی استان بوشهر (بندر دیلم تا بندر دلوار) اعلام شده است.

افزایش ارتفاع موج، احتمال اختلال در ترددها و فعالیت دریایی به‌ویژه تردد شناورهای سبک و قایق‌های صیادی و تفریحی در مناطق تحت تأثیر، نفوذ گرد و غبار فرامنطقه‌ای و کاهش دید افقی از اثرات این مخاطره است.

اجتناب از ترددهای دریایی غیرضروری به‌ویژه تردد شناورهای سبک و قایق‌های صیادی و تفریحی در مناطق تحت تأثیر، تمهیدات لازم جهت پیشگیری از هرگونه خسارت احتمالی طی این مدت توصیه می‌شود.