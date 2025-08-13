مانده تسهیلات مسکن در سال گذشته اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۳، مانده خالص تسهیلات پرداختی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بخشهای غیردولتی مسکن و ساختمان (بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی) نسبت به پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به ترتیب با افزایش ۴۸.۲ و ۱۹.۵ درصد افزایش یافت.
همچنین در پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۳، مجموع سهم بخش مسکن و ساختمان از کل مانده تسهیلات اعطایی به بخشهای مختلف اقتصاد معادل ۱۵.۱ درصد بوده است.
افزایش ۳۵.۱ درصدی سرمایهگذاری بخش خصوصی در ساختمانهای جدید مناطق شهری
در سال ۱۴۰۳ میزان سرمایهگذاری در ساختمانهای جدید مناطق شهری (به قیمتهای جاری) با افزایش ۳۵.۱ درصدی نسبت به سال قبل از آن به ۱۲۱۵۹.۷ هزار میلیارد ریال رسید. این میزان عملکرد به قیمتهای ثابت سال ۱۴۰۰ نشان از افزایش ۴.۲ درصدی سرمایهگذاری حقیقی در ساختمانهای جدید مناطق شهری نسبت به سال ۱۴۰۲ دارد.
عملکرد افزایشی سرمایهگذاری حقیقی در نتیجه افزایش سرمایهگذاری در تهران، شهرهای بزرگ و سایر مناطق شهری بوده است.
واحدهای مسکونی تکمیلشده توسط بخش خصوصی در مناطق شهری
در سال ۱۴۰۳، تعداد ۳۷۴.۳ هزار واحد مسکونی با زیربنایی معادل ۶۰.۹ میلیون متر مربع در کل مناطق شهری کشور توسط بخش خصوصی تکمیل گردید که میزان تغییر تعداد واحدهای مسکونی و زیربنای آن نسبت به سال قبل از آن به ترتیب معادل ۴.۱ و ۵.۵ درصد کاهش یافته است.
پروانههای ساختمانی صادر شده در مناطق شهری
در سال ۱۴۰۳، آمار پروانههای ساختمانی صادره توسط شهرداریهای مناطق شهری کشور برحسب تعداد و سطح کل زیربنا نسبت به سال قبل از آن به ترتیب ۵.۸ و ۳.۶ درصد افزایش نشان میدهد. عملکرد تعداد پروانههای ساختمانی صادره بر حسب مناطق شهری موید کاهش ۱.۱ و ۰.۷ درصدی به ترتیب برای تهران و شهرهای بزرگ و افزایش ۸.۹ درصد سایر مناطق شهری نسبت به سال ۱۴۰۲ میباشد.
همچنین عملکرد سطح کل زیربنای مندرج در پروانههای ساختمانی نیز در تهران و شهرهای بزرگ به ترتیب ۷.۹ و ۱۰.۶ درصد افزایش و در سایر مناطق شهری معادل ۱.۸ درصد کاهش نشان میدهد.
عملکرد شبکه بانکی در بخش ساختمان و مسکن؛ مانده خالص تسهیلات اعطایی به بخشهای غیردولتی ساختمان و مسکن
در پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۳، مانده خالص تسهیلات پرداختی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بخشهای غیردولتی مسکن و ساختمان (بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی) نسبت به پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به ترتیب با افزایش ۴۸.۲ و ۱۹.۵ درصد به مبلغ ۹۳۴۱.۴ و ۱۸۷۹.۴ هزار میلیارد ریال رسید.
در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۳، مجموع سهم بخش مسکن و ساختمان از کل مانده تسهیلات اعطایی به بخشهای مختلف اقتصاد معادل ۱۵.۱ درصد بوده است.
