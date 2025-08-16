الهام حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شرایط تیم ملی وزنهبرداری بانوان و اردوهای تیم ملی گفت: مرحله چهارم اردوی تیم ملی از ۲۸ تیرماه در خرمآباد آغاز شده و تا پایان مردادماه ادامه خواهد داشت. این اردو ادامه روندی است که از بهمنماه سال گذشته آغاز شد و پس از پایان آن، به تهران بازمیگردیم تا برنامههای آمادهسازی خود را برای مسابقات جهانی، بازیهای آسیایی جوانان و رویداد همبستگی کشورهای اسلامی پیگیری کنیم.
وی افزود: برای بازیهای آسیایی جوانان، از میان هشت وزن، امکان اعزام در شش وزن وجود دارد. ورزشکاران ما در شرایط خوبی هستند. هدف ما رساندن این ورزشکاران به سطحی است که بتوانند مدالآوری داشته باشند.
سرمربی تیم ملی وزنهبرداری بانوان خاطرنشان کرد: با تغییرات ایجادشده در مقررات بازیهای آسیایی و کشورهای اسلامی، هر کشور تنها میتواند یک نماینده در هر وزن داشته باشد. این محدودیت پیشتر وجود نداشت و دست مربیان برای اعزام دو ورزشکار در هر وزن باز بود. شاکله تیم ما را نوجوانان و جوانان تشکیل میدهند و تنها دو نفر از ملیپوشان بزرگسال هستند.
حسینی عنوان کرد: بر همین اساس، ورزشکاران را به دو گروه تقسیم کردهایم؛ گروهی برای حضور در بازیهای آسیایی جوانان و گروهی برای رقابتهای کشورهای اسلامی. به دلیل فاصله زمانی کم این دو رویداد، حتی میتوانیم از دو نفر از شرکتکنندگان بازیهای آسیایی جوانان در رقابتهای کشورهای اسلامی نیز استفاده کنیم و شانس مدال را در هر دو رویداد در نظر بگیریم.
وی اظهار داشت: هدف اصلی آمادهسازی ملیپوشان، کسب مدال است. خوشبختانه شرایط تیمی مطلوب است و رقبای خود را به دقت رصد کردهایم. همچنین منتظر هستیم مسابقات جهانی در اوزان جدید برگزار شود، چرا که آنالیز ما تاکنون بر مبنای اوزان قدیم انجام شده است. به نظر من، تفاوت چشمگیری میان اوزان قدیم و جدید وجود ندارد، اما پس از برگزاری مسابقات نروژ، وضعیت دقیقتری مشخص خواهد شد و میتوانیم مطمئنتر نتیجهگیری کنیم.
حسینی افزود: در تیرماه مسابقات آسیایی نوجوانان و جوانان در قزاقستان برگزار شد که متأسفانه از دست رفت و تیم ما نتوانست شرکت کند. با این حال، بر اساس نتایج بهدستآمده در آن رقابتها، تحلیل ما نشان میدهد اگر ملیپوشان حاضر میشدند، حدود ۸۰ درصد تیم بوی مدال میداد. اکنون با تمرینات بیشتر و آمادهتر شدن ورزشکاران، امیدواریم در بازیهای آسیایی جوانان نتایج درخشانی کسب کنیم.
وی در ادامه تصریح کرد: اردوی تیم ملی تا ۳۱ مردادماه در خرمآباد ادامه خواهد داشت و پس از آن اردوها بهطور پیوسته در تهران پیگیری میشود. حدود پنج هفته تمرین در تهران خواهیم داشت و سپس در مهرماه به مسابقات جهانی بزرگسالان اعزام میشویم. بلافاصله پس از آن، بازیهای آسیایی جوانان و سپس رقابتهای کشورهای اسلامی برگزار خواهد شد و سه رویداد مهم پشت سر هم در برنامه تیم ملی قرار دارد.
سرمربی تیم ملی وزنهبرداری بانوان درباره ترکیب اعزامی به مسابقات جهانی گفت: اسامی پنج نفر از ورزشکاران برای این رقابتها اعلام شده است، اما اعزام آنان منوط به رکوردگیری رسمی در شهریورماه در تهران خواهد بود. در صورتی که بتوانند رکوردهای قابل قبول را ثبت کنند و در گروه A قرار بگیرند، اعزامشان قطعی میشود. هنوز مشخص نیست کدام ورزشکاران اعزام خواهند شد و همهچیز به عملکردشان بستگی دارد.
حسینی با اشاره به سطح بالای رقابتها خاطرنشان کرد: سطح مسابقات جهانی بسیار بالا و رقابتها فشردهتر از گذشته است؛ چرا که تعداد اوزان کاهش یافته و فضای رقابتی تنگاتنگتر شده است. با این حال، ملیپوشان ما آمادهاند و امیدواریم به نتایج مطلوب دست یابیم.
وی گفت: باید از مسئولان اداره کل ورزش و جوانان و هیئت وزنهبرداری خرم آباد و فدراسیون وزنهبرداری تشکر ویژهای داشته باشم. شرایط اردو برای ملیپوشان بسیار مناسب بوده و ورزشکاران از وضعیت فعلی رضایت کامل دارند. امیدواریم خروجی این اردوها کسب مدالهای ارزشمند برای تیم ملی بانوان باشد.
نظر شما