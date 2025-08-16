تزریق واکسن آنفلوآنزا برای چه افرادی ضروری است؟

بهمن صبور، کارشناس دارویی و عضو انجمنهای دارویی کشور در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری مهر درباره جزئیات واردات واکسن آنفلوآنزا گفت: حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار دوز واکسن آنفلوآنزا مجوز واردات گرفته است. این واکسنها از برند اروپایی هستند که هر سال واردات آن انجام میپذیرد و علاوه بر آن، حدود ۲۰۰ هزار دوز نیز تولید داخل خواهد بود که البته این میزان بستگی به ظرفیت تولید داخلی دارد که حدود ۲۵ درصد کل این واکسنها در مراکز بهداشتی و دولتی توزیع میگردد.
وی افزود: قیمتگذاری واکسن بستگی به سیاست سازمان مربوطه دارد و پس از تعیین قیمت، وارد بازار میشود و قیمت دقیق هنوز مشخص نیست و با توجه به افزایش نرخ ارز، احتمالاً امسال هر دوز به حدود نهصد هزار تومان و یا اندکی بالاتر در داروخانهها در دسترس مراجعین قرار خواهد گرفت. توزیع واکسن آنفلونزا در هفته آخر مرداد و اوایل شهریور ماه شروع خواهد شد.
صبور در توضیح ضرورت تزریق واکسن گفت: آنفلوآنزا برای افراد بالای ۶۰ سال و همچنین کودکانی که بیش از پنج یا شش بار در سال سرما میخورند توصیه میشود، بیماران خاص از جمله افراد پیوندی، بیماران با مشکلات تنفسی، کسانی که فشار خون بالا دارند یا جراحی قلب باز انجام دادهاند و در یک کلام بیماران خاص نیز در اولویت اول تزریق واکسن قرار دارند و البته در موارد خاص، اگر پزشک تشخیص دهد، افراد دیگر هم میتوانند تزریق کنند.
وی تأکید کرد: مسئله مهم این است که واکسن حتماً قبل از ورود به فصل شیوع تزریق شود. افرادی که در زمان فراگیری آنفلوآنزا و پس از ابتلاء به سرماخوردگی اقدام به تزریق میکنند، ایمنی مؤثری دریافت نمیکنند و تزریق پیش از فصل باعث ایجاد ایمنی نسبی در بدن میشود و اگر فرد دچار آنفلوآنزا شد، به فرم حاد و خطرناک بیماری مبتلا نخواهد شد.
