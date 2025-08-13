اسکان اضطراری ۱۱۰ هزار زائر اربعین در سایت چغاسبز ایلام

حمزه محمدی‌مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر بیان داشت: سایت اسکان اضطراری پارک چغاسبز در شهر ایلام از اول طرح تا صبح روز ۲۱ مردادماه با هدف ارائه خدمات امدادی و رفاهی به زائران اربعین حسینی، به‌صورت ۲۴ ساعته فعال است. این مرکز با برپایی ۱۰۰ چادر امدادی، خدماتی نظیر سرپناه موقت، استراحتگاه اضطراری و پشتیبانی اولیه را در اختیار زائران قرار می‌دهد.

محمدی مقدم بیان داشت: تاکنون ۱۱۰ هزار و ۲۹۲ نفر از زائران در قالب اسکان اضطراری در این سایت پذیرش شده‌اند و نیروهای امدادی با آمادگی کامل و حضور مستمر در محل، خدمات لازم را در شرایط اضطراری و سختی‌های مسیر ارائه می‌کنند.

وی ادامه داد: از دیگر خدمات این مرکز، حضور تیم‌های تخصصی سحاب و سحر جوانان هلال‌احمر است که با اجرای برنامه‌های سرگرمی و بازی، فضای شاد و آرامی برای کودکان زائران فراهم کرده‌اند تا ضمن کاهش خستگی سفر، لحظاتی دل‌نشین را تجربه کنند.