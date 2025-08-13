  1. استانها
اسکان اضطراری ۱۱۰ هزار زائر اربعین در سایت چغاسبز ایلام

ایلام - مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان ایلام از اسکان اضطراری ۱۱۰ هزار زائر اربعین در سایت چغاسبز ایلام خبر داد.

حمزه محمدی‌مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر بیان داشت: سایت اسکان اضطراری پارک چغاسبز در شهر ایلام از اول طرح تا صبح روز ۲۱ مردادماه با هدف ارائه خدمات امدادی و رفاهی به زائران اربعین حسینی، به‌صورت ۲۴ ساعته فعال است. این مرکز با برپایی ۱۰۰ چادر امدادی، خدماتی نظیر سرپناه موقت، استراحتگاه اضطراری و پشتیبانی اولیه را در اختیار زائران قرار می‌دهد.

محمدی مقدم بیان داشت: تاکنون ۱۱۰ هزار و ۲۹۲ نفر از زائران در قالب اسکان اضطراری در این سایت پذیرش شده‌اند و نیروهای امدادی با آمادگی کامل و حضور مستمر در محل، خدمات لازم را در شرایط اضطراری و سختی‌های مسیر ارائه می‌کنند.

وی ادامه داد: از دیگر خدمات این مرکز، حضور تیم‌های تخصصی سحاب و سحر جوانان هلال‌احمر است که با اجرای برنامه‌های سرگرمی و بازی، فضای شاد و آرامی برای کودکان زائران فراهم کرده‌اند تا ضمن کاهش خستگی سفر، لحظاتی دل‌نشین را تجربه کنند.

