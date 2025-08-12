به گزارش خبرنگار مهر، وحید هاشمیان سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با یک بازیکن خارجی برای تقویت خط حمله تیمش قبل از شروع بیست و پنجمین دوره لیگ برتر توافق داشته است.

هاشمیان که در حال انتخاب گزینه‌ای برای تقویت خط حمله بود با مهاجم شاغل در فوتبال اروپا گفتگو داشته و شرایط عقد قرارداد برای یک فصل را پذیرفته است تا در صورتیکه مشکلی برای این بازیکن به وجود نیاید در اواسط هفته آینده به تهران سفر کند و با حضور در تست‌های پزشکی قراردادش را به امضا برساند.

همچنین سرمربی پرسپولیس نیز دنبال گزینه در دفاع راست تیمش است تا بتواند به عنوان جانشین میلاد محمدی برای تیمش بازی کند اما هنوز به گزینه دلخواه خود نرسیده است.