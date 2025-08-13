رضایت زائران از خدمات درمانی و بهداشتی ارائه‌ شده در اربعین

به گزارش خبرنگار مهر، سیدسجاد رضوی ظهر امروز چهارشنبه در حاشیه بازدید از روند خدماترسانی سلامت در مرز چذابه، عملکرد دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز را الگویی موفق برای سایر دانشگاههای کشور در مدیریت تجمعهای بزرگ و بینالمللی مانند اربعین توصیف کرد.
رضوی با تأکید بر اولویت سلامت و امنیت زائران، افزود: زائران خارجی بهعنوان سفیران آگاهیبخشی، نقش مهمی در انتقال فرهنگ و توانمندیهای کشور دارند. اقدامات دانشگاه علوم پزشکی اهواز و بهداری رزمی سپاه در این عملیات، از فاجعهای بزرگ جلوگیری کرد و این تلاشها قابل ستایش است.
معاون درمان وزارت بهداشت، مدیریت منسجم دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور در مرز چذابه را یک کارگاه تجربی ارزشمند دانست و گفت: این تجربیات میتواند بهعنوان الگویی برای سایر دانشگاهها در راستای بهبود خدماترسانی مورد استفاده قرار گیرد.
وی همچنین به راهاندازی درمانگاه شهید علی هاشمی در مرز چذابه اشاره کرد و افزود: این درمانگاه با ارائه خدمات ویژه، گامی مهم در ارتقای سطح خدمات بهداشتی و درمانی به زائران برداشته و آمارهای ارائهشده، ضرورت و تأثیرگذاری آن را نشان میدهد.
رضوی با اشاره به فعالیتهای گسترده این دانشگاه در حوزه پیشگیری از بیماریهای ویروسی، سلامت آب و غذا و حفاظتهای فردی، اظهار کرد: نیروهای بهداشتی، درمانی و فوریتهای پزشکی با اشتیاق و تعهد در حال خدمترسانی هستند و رضایت زائران و بیماران از خدمات ارائهشده، نشاندهنده مدیریت قوی و حضور مؤثر مسئولان دانشگاه و اورژانس کشور در منطقه است.
وی در پایان با تأکید بر توانمندیهای دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، خاطرنشان کرد: این دانشگاه به دلیل ظرفیتهای بالای خود، نیازی به نگاه ویژه ندارد، اما وزارت بهداشت برنامههای ویژهای برای حمایت از این دانشگاه و سایر دانشگاههای مرزی در نظر دارد تا توانمندیهای آنها در حوزه تجهیزات و نیروی انسانی تقویت شود.
نظر شما