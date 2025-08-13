  1. بین الملل
  2. اروپا
۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۱۸:۳۳

دبیرکل ناتو: توپ در زمین «پوتین» است

دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی پس از گفتگوی مجازی با رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد: اکنون توپ در زمین «پوتین» است.

به گزارش خبرگزاری مهر، «مارک روته»، دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) امروز چهارشنبه با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی خود در ایکس نوشت: گفتگوی (مجازی) بسیار خوبی با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و سران کشورهای اروپایی پیش از دیدار (روز جمعه) ترامپ و پوتین در آلاسکا داشتیم.

دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در این خصوص اضافه کرد: ما در تلاش برای پایان دادن به این جنگ وحشتناک علیه اوکراین و دستیابی به صلح عادلانه و پایدار متحد هستیم. از راهبری ترامپ و هماهنگی نزدیک با متحدان قدردانی می‌کنیم. اکنون توپ در زمین پوتین است.

