به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد ایوبی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همزمان با فرارسیدن اربعین حسینی، آئین معنوی پیادهروی جاماندگان اربعین با عنوان «حرم تا حرم» روز پنجشنبه ۲۳ مردادماه در شهر کاشمر برگزار خواهد شد.
دبیر ستاد مردمی اربعین شهرستان کاشمر افزود: این مراسم که همه ساله صبح روز اربعین برگزار میشد امسال زمان آن به عصر، رأس ساعت ۱۷ از امام زاده سید حمزه (ع) آغاز میشود و شرکتکنندگان با حرکت دستهجمعی مسیر ۴ کیلومتری را به سمت امام زاده سیدمرتضی (ع) را میپیمایند.
وی بیان کرد: در طول مسیر، مواکب مردمی و هیئتهای مذهبی با برپایی ایستگاههای پذیرایی و خدمترسانی، از زائران این پیادهروی معنوی استقبال خواهند کرد.
ایوبی گفت: این مراسم در کاشمر برای دوازدهمین بار است که برگزار میشود، پیادهروی جاماندگان اربعین در کاشمر، فرصتی است برای کسانی که توفیق حضور در کربلای معلی را نیافتهاند تا با گامهای استوار و دلهایی سرشار از محبت، پیوند معنوی خود را با کاروان حسینی مستحکم کنند.
دبیر ستاد مردمی اربعین شهرستان کاشمر تصریح کرد: این آئین هرساله با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، خانوادههای معظم شهدا، روحانیون، جوانان و عاشوراییان برگزار میشود و پیشبینی میشود امسال نیز با استقبال پرشور مردم مؤمن و انقلابی کاشمر همراه باشد.
