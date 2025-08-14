تجربه اجرای «عصر خانواده» در روزهای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه سادات متولیان مجری «عصر خانواده» برنامه عصرگاهی شبکه دو سیما درباره حضورش در این برنامه بیان کرد: تجربه من در «عصر خانواده» درواقع عصاره تجربههای سابق من است؛ از حیث خانوادهمحور بودن پخش زنده و هم استمرار روزانه آن و همین ویژگیهای «عصر خانواده» باعث شده که میزان درگیری من با مخاطب زیاد باشد و روزانه ساعتهای زیادی را در تماس مستقیم با مخاطب باشم.
وی با اشاره به علاقه اش به این برنامه اظهار کرد: وقتی برنامه حدود یک هفته پخش نداشت، به یکی از همکاران گفتم که در این یک هفته دلم برای مردم تنگ میشود، چراکه وقتی دوربین را نگاه میکنم، حس میکنم دارم به چشم طیف متنوعی از مخاطبان نگاه میکنم، کسی که ممکن است همین حالا در بیمارستان باشد و هزار ترس و نگرانی در دل داشته باشد یا مادری که ممکن است کودک مریض داشته باشد. نوجوانی که شب امتحانش است و برای چند دقیقه استراحت آمده است تا برنامه را تماشا کند. خلاصه حس میکنم مستمر به چشم مخاطبانم نگه میکنم.
این مجری درباره گفتگوهای برنامه عنوان کرد: تلاشم این است که در گفتگوها، خودم را حتما با بحثها و مسیر پرسش و پاسخها هماهنگ کنم تا بتوانم از آنها استفاده کنم. اگر خودم با پرسش در برنامه حاضر نشوم به نظرم نمیتوانم اجرای درست و بهاندازهای داشته باشم.
وی به دغدغه خود در طراحی سوالات اشاره و عنوان کرد: در بخشهای کارشناسی از مباحث مطرح شده توسط کارشناسان برنامه استفاده میکنم و به نظرم این مباحث برای مخاطبان هم جذاب و کارامد است. در بخشهای مربوط به مهمانها و روایتهایی که دارند، احساس میکنم انسانیترین قصهها را می شنوم که می تواند برای هر مخاطبی اهمیت داشته باشد.
این مجری با اشاره به مباحث شکل گرفته در برنامه اظهار کرد: پیش آمده که نسبت به نظر کارشناس مخالفت هم داشتهام و بهصراحت مطرح کردهام که از حرف کارشناس قانع نمیشوم. این هم به نظرم نه ضعف برنامه است و نه ضعف کارشناس؛ گاهی اوقات این قانعنشدن نتیجه مبهمبودنِ اصل ماجرا و پیچیدگیهای آن است و خودش نشان میدهد که انتخاب این موضوع ضرورت داشته و باید بیشتر از اینها درباره آن بحث و بررسی شود.
وی در پایان با اشاره به پخش برنامه در روز حمله رژیم صهیونیستی به صداوسیما یادآور شد: روزهای جنگ تجربه همراهی عجیبی با مخاطب داشتم و این در حالی بود که محسن آزادی تمام وقت سر برنامه «زمانه» بود و اجرای من در «عصر خانواده» انرژی و وقت بیشتری می گرفت از این رو تمام تلاشم برای انتقال آرامش و حال خوب و قوت قلب به مخاطب بود. روزی که سازمان هدف حمله رژیم صهیونیستی قرار گرفت من و محسن آزادی در حال اجرای برنامه بودیم که شبکه دو هم باید تخلیه میشد ولی ما با لبخند روبهروی مردم ایستادیم.
