سنت عزاداری اربعین در هیئتی ۴۰۰ ساله در مشهد

معصومه حاتمی، مسئول هیئت گروه جهادی و خیریه حضرت علی‌اصغر (ع) در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هیئت چهارصد ساله حضرت علی‌اصغر (ع)، همچون گذشته در صف اول خدمت به فرهنگ عاشورایی ایستاده است؛ پایگاهی که با پیوند روضه، جهاد و کارآفرینی، محله شاهنامه را زنده نگه داشته و امسال در شب اربعین، میزبان عزاداران و عاشقان اباعبدالله‌الحسین (ع) هست.

مسئول هیئت گروه جهادی و خیریه حضرت علی‌اصغر (ع) با اشاره به پیشینه تاریخی این مجموعه گفت: این خدمت به نسل‌اندرنسل در خانواده ما منتقل شده؛ از پدر بزرگوارم که خدا رحمتش کند تا امروز که به من رسیده است (چون پدرم پسر نداشت) و چهار قرن قدمت، ما را به ادامه این راه حسینی واداشته است.

وی افزود: هیئت حضرت علی اصغر (ع) که از سال ۱۳۷۰ در سازمان تبلیغات اسلامی ثبت شده، تنها یک هیئت مذهبی نیست؛ این مجموعه به همت بانوان و جوانان منطقه، امروز یک گروه جهادی تمام‌عیار است که علاوه بر برگزاری روضه‌ها و برنامه‌های مذهبی، مأموریت‌های اجتماعی و فرهنگی گسترده‌ای را دنبال می‌کند.

حاتمی با اشاره به فعالیت‌های کارآفرینی هیئت ادامه داد: قبلاً سبدهای کالا میان خانواده‌های نیازمند توزیع می‌کردیم، اما امروز تلاش ما این است که کار را به خانه‌هایشان ببریم. از طریق ارتباط با شرکت‌ها، کارهایی مثل پرچ‌گیری، مونتاژ و بسته‌بندی را به منازل می‌رسانیم تا خانواده‌ها خودشان درآمد کسب کنند و روی پای خود بایستند.

مسئول هیئت گروه جهادی و خیریه حضرت علی‌اصغر (ع) افزود: این هیئت، مسجد را از صبح تا شب به روی اهالی، به‌خصوص قشر جوان باز نگه داشته و با برگزاری انواع کلاس‌ها از خیاطی، گلدوزی و بافتنی تا زبان انگلیسی، عربی و تقویتی ریاضیات زمینه رشد علمی و مهارتی بانوان و دختران را فراهم کرده است.

وی که علاوه بر مسئولیت هیئت، عهده‌دار معاونت «رهروان امر به معروف» در منطقه ۱۲ و عضویت در شورای محلات شهرداری نیز هست، تأکید کرد: امروز بزنگاه فرهنگ، جهاد و اقتصاد در محله‌های ماست. ما با همت جوانان و همراهی مردم، توانسته‌ایم این مکان را به پایگاهی فعال، پویا و خودکفا تبدیل کنیم؛ جایی که هیئت، جهاد، آموزش و کارآفرینی کنار هم معنا پیدا می‌کنند.