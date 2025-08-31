ورود هیئات مذهبی به میدان خدمات اجتماعی لبیک به سیره سیدالشهدا است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله احمد مروی در دیدار جمعی از ستایشگران، شاعران آیینی و مسئولان هیئات مذهبی مشهد مقدس که در تالار ولایت حرم مطهر رضوی انجام شد؛ در تبیین جایگاه عزاداری برای سیدالشهداء (ع)، اظهار کرد: تلاشهای مداحان، مرثیهسرایان و موکبداران امام حسین (ع) در حقیقت عمل به وصیت امام رضا (ع) است. آن حضرت سفارش فرمودند که روضهی جدمان اباعبدالله الحسین (ع) را فراموش نکنید و هر رنج و مصیبتی را در ذیل مصیبت عظمای عاشورا قرار دهید.
تولیت آستان قدس رضوی افزود: هیچ اندوهی در تاریخ بشریت بالاتر و سنگینتر از مصیبت امام حسین (ع) نیست؛ رنجی که در آن، بزرگواری و کرامت انسانی در برابر عهدشکنیها و جنایتها قرار گرفت و هیچ مصیبتی همسنگ آن نیست.
وی با بیان اینکه اگر یاد و نام اباعبدالله الحسین (ع) و زنده نگهداشتن این مصیبتها نبود، بیتردید پرونده اسلام بسته میشد؛ تصریح کرد: امام حسین (ع) همه هستی خود را تنها و تنها برای خداوند تقدیم کرد. هدف ایشان نه بهشت بود و نه نعمتهای اخروی؛ بلکه اخلاص و قرب محض به خداوند بود؛ مقامی والا که درک و فهم آن برای انسانهای عادی دشوار و بلکه غیرقابل دسترس است.
مروی بیان کرد: روضهخوان اباعبدالله (ع) حامل پیام عاشورا و نگهبان میراث معنوی آن است. این رسالت تنها یک هنر یا حرفه نیست، بلکه مسئولیتی مقدس و سنگین است که باید با معرفت و خلوص همراه باشد.
تولیت آستان قدس رضوی در تشریح شرایط روضهخوانی برای سیدالشهداء (ع)، گفت: روضهخوانی برای امام حسین (ع) شرایطی دارد و باید میان امام حسین (ع) و روضهخوان آن حضرت سنخیتی برقرار باشد تا نورانیت و شفاعت امام شامل حال او گردد.
وی افزود: اگر میخواهیم مشمول عنایت و شفاعت حضرت شویم، باید سنخیتی میان ما و امام حسین (ع) برقرار گردد. مقام روضهخوان، شاعر و برگزارکننده عزای سیدالشهداء بسیار رفیع است، اما این جایگاه به شرطی حاصل میشود که سیره و سلوک آن حضرت در زندگی شخصی و اجتماعی او جاری باشد.
مروی خاطرنشان کرد: امام حسین (ع) جان خود را فدا کرد تا فضائل اخلاقی و آموزههای اسلامی در جامعه حکمفرما شود. بنابراین وظیفه ما نیز آن است که به اندازه توان خویش پاسدار دیانت، پاکی اخلاق و سیره و فرهنگ حسینی باشیم.
تولیت آستان قدس رضوی در بیان جایگاه هیئات حسینی گفت: امام حسین (ع) تنها در روضه و عزاداری خلاصه نمیشوند؛ ایشان مظهر کرامت، انسانیت و مردمداری هستند.
وی افزود: هیئت حسینی نباید تنها به ایام محرم و صفر محدود گردد، بلکه باید همواره فعال باشد و به مأمنی برای مردم نیازمند تبدیل شود. همانگونه که حضرت سیدالشهداء (ع) در زندگی خویش پناه محرومان و گرفتاران بودند، هیئات حسینی نیز باید در این مسیر گام بردارند.
مروی با بیان اینکه هیئت باید خانه امید مردم باشد؛ مکانی که هر کس به نیاز و گرفتاری دچار شد، بداند میتواند به آن پناه ببرد. خانه و هیئت امام حسین (ع) نباید تعطیل شود. اذعان کرد: گرهگشایی از مشکلات مردم، چه مادی و چه معنوی، یکی از بزرگترین عبادات شمرده شده است و چهبسا هیچ عمل مستحبی به اندازه کمک به برادران و خواهران دینی نزد خداوند ارزشمند نباشد.
تولیت آستان قدس رضوی در تبیین جایگاه خدمترسانی به مردم گفت: اگر میخواهیم محبت ما نزد خداوند متعال افزایش یابد، باید به بندگان خدا کمک کنیم؛ خدمترسانی به مردم، چه در قالب یاری مادی و چه معنوی، پلی است میان انسان و رضایت الهی. بهویژه هنگامی که این خدمت در سایه نام و یاد امام حسین (ع) انجام گیرد، آثار و برکات آن چندین برابر خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: هیئت حسینی میتواند و باید به مرکزی برای رفع اختلافات خانوادگی و اجتماعی نیز تبدیل شود؛ حرمت و جایگاه نام امام حسین (ع) در دلها چنان است که بسیاری از نزاعها و کینهها میتواند در فضای معنوی هیئت پایان یابد. احترام جمعی به این مکان مقدس، بستری برای آشتی، همبستگی و همدلی فراهم میسازد.
مروی با تأکید بر رسالت چندبعدی هیئات حسینی گفت: رسالت هیئات تنها در بعد معنوی خلاصه نمیشود و باید خدمات اجتماعی در همه حوزهها توسعه یابد؛ این همان سیره اهلبیت (ع) است؛ چراکه رسیدگی به امور مردم و دغدغهمندی نسبت به زندگی آنان از اولویتهای اساسی ائمه اطهار (ع) بوده است.
