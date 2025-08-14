به گزارش خبرنگار مهر، مراسم پرشور پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی، امروز پنجشنبه ۲۳ مردادماه، همزمان با اربعین سرور و سالار شهیدان، با حضور گسترده و عاشقانه اقشار مختلف مردم پایتخت آغاز شد.

همه ساله این حرکت معنوی از میدان آئینی امام حسین (ع) آغاز شده و سیل جمعیت، پس از زمزمه زیارت اربعین، قدم در مسیری نمادین به سوی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) می نهند تا ارادت خود را به اهل‌بیت (ع) نشان دهند.

در طول این مسیر، فضایی کاملاً شبیه به پیاده‌روی اربعین در کربلا بازسازی شده است و هزاران موکب و غرفه با هدف خدمت‌رسانی به زائران برپا شده است.

این مواکب، که بعضی از آنها توسط خانواده‌ها به صورت مستقل و برخی دیگر توسط خانواده‌های معظم شهدا اداره می‌شوند، خدمات متنوعی از جمله پذیرایی، ارائه خدمات درمانی و فرهنگی را ارائه می‌دهند.

به نام شهید وطن

همچنین، برای ادای احترام به مقام شامخ شهدا، بیش از ۲۰۰۰ غرفه و موکب به نام شهدای اقتدار ایران اسلامی نامگذاری شده اند.

در این مواکب، برنامه‌های فرهنگی، نمایشگاهی و تبلیغاتی متعددی با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و شبیه‌سازی فضای معنوی کربلا انجام خواهد شد.

برای سهولت در تردد زائران، سیستم حمل‌ونقل عمومی تهران بسیج شده و ایستگاه‌های مترو در مسیر پیاده‌روی با حداکثر توان خود به مسافران خدمت‌رسانی می‌کنند و شرکت واحد اتوبوسرانی نیز با استقرار اتوبوس‌ها، به ویژه در انتهای مسیر در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، مسئولیت انتقال شرکت‌کنندگان به نقاط مختلف شهر را بر عهده دارد.

حال و هوای اربعینی ایستگاه‌های مترو

از نخستین ساعات بامداد، حال‌وهوای خیابان‌ها و ایستگاه‌های مترو تهران رنگ و بوی اربعین به خود گرفته است.

جمعیت عزاداران، از خانواده‌ها و گروه‌های دوستانه گرفته تا هیئت‌های منظم، کم‌کم به سمت مسیر «حرکت جاماندگان اربعین حسینی» روانه می‌شوند. پرچم‌های یا حسین (ع) در دست‌ها تکان می‌خورد و صدای نوحه و ذکر از هر گوشه به گوش می‌رسد.



شرکت بهره‌برداری متروی تهران از ابتدای صبح، با تمام ظرفیت در حال خدمت‌رسانی به مردم است تا زائران جامانده از کربلا را به نقاط آغازین این راهپیمایی بزرگ برساند. موج مسافران در ایستگاه‌ها با چهره‌هایی آمیخته به شوق و اندوه، نشان از عزم مردم برای پیوستن به این حرکت معنوی دارد.

هوای شهرری که امروز میزبان دلدادگان حسین‌بن‌علی (ع) است، سنگینی و صلابت خاصی دارد؛ گویی هر قدم، پیوندی است میان تهران و جاده‌های نجف تا کربلا.

موکب‌ها از ساعات ابتدایی صبح، درهای محبتشان را گشوده‌اند؛ دیگ‌های آش، سینی‌های خرما و چای‌های داغ، لبخند خادمان را همراهی می‌کند. کودکان با پیشانی‌بندهای «یا زینب» و «یا حسین» در کنار سالخوردگانی که تسبیح در دست دارند، در مسیر پیاده‌روی قدم برمی‌دارند. امروز، تهران نه یک شهر، که تکه‌ای از مسیر کربلاست؛ جایی که اشک و لبخند، خستگی و شوق، نذر و نیاز، همه در یک نقطه تلاقی پیدا کرده‌اند.

جابجایی زائران به صورت صلواتی

حسین ذات علی شهروند تهرانی در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: این چهارمین سالی است که کار جابجایی صلواتی زائران جاماندگان اربعین را انجام می‌دهم. چون امسال هم به کربلا نرفتم. البته در مجموع ۱۲ بار به کربلا مشرف شده‌ام؛ از زمانی که نیروهای اشغالگر آمریکایی در مرز حضور داشتند تا امروز. اما در این چهار سال اخیر نرفته‌ام و در روز اربعین، به خاطر امام حسین (علیه‌السلام)، مشغول جابه‌جایی زائران اربعین امام حسین هستم.

رنگ و بوی اربعینی پایتخت

امروز، پایتخت رنگ و بوی کربلا به خود گرفت. میدان امام حسین (ع) از ساعات اولیه صبح، به دریایی از انسان‌های مشتاق تبدیل شده بود. نه فقط یک راهپیمایی، که یک میعادگاه بود برای عاشقان. هوا، بوی اسفند و عطر گلاب می‌داد و در هر گوشه، نوای لبیک یا حسین بلند بود. چهره‌ها از هم متفاوت بودند، اما همه یک هدف داشتند: پیوستن به قافله‌ای که دل‌هایشان مدت‌هاست در آرزوی کربلاست. قدم به قدم با هزاران نفر که هر یک داستانی در دل دارند.

مسیر پیاده‌روی، شریان اصلی این عشق است. در هر قدم، خستگی جای خود را به شور و اشتیاق می‌داد. پدر و مادری را دیدیم که دست در دست، با کودکی که روی شانه‌های پدر بود، گام برمی‌داشتند. چشمانشان، حرف از سال‌ها حسرت داشت. این راهپیمایی، تسکینی بود برای آن‌ها که نتوانسته‌اند اربعین در کربلا باشند. این مسیر، یک راه عبور نبود، بلکه پلی بود از تهران تا بین‌الحرمین.

در حال تکمیل...