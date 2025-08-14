  1. استانها
  2. سمنان
۲۳ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۴۰

دستگیری سارق اماکن خصوصی با اعتراف به ۲۸ فقره سرقت در گرمسار

سمنان- فرمانده انتظامی استان سمنان از دستگیری سارق اماکن خصوصی با اعتراف به ۲۸ فقره سرقت در گرمسار خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیدموسی حسینی صبح پنج‌شنبه در گفت‌و گو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی سمنان اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت از اماکن خصوصی در یکی از روستاهای شهرستان گرمسار، کارآگاهان پلیس آگاهی تمام تلاش خود را برای دستگیری سارق یا سارقان بکار گرفتند.

وی با اشاره به استفاده مأموران از شیوه‌های نوین پلیسی و کشف جرم، افزود: سرانجام پلیس موفق شد سارق سابقه دار را در یکی از استان‌های همجوار شناسایی و با هماهنگی قضائی دستگیر کند.

حسینی از بازجویی فنی متهم ۳۵ ساله و اعتراف وی به ۲۸ فقره سرقت از اماکن خصوصی خبر داد و گفت: از مخفیگاه متهم مقادیری اموال مسروقه کشف که تحویل مالباختگان شد.

فرمانده انتظامی استان سمنان به زندانی شدن متهم با دستور قضائی اشاره کرد و اظهار داشت: خادمان امنیت، با بهره گیری از تجهیزات نوین و هوشمند پلیسی اجازه جولان دادن به سارقان و هنجارشکنان را نخواهند داد.

