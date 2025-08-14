  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۲۳ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۵۲

زنگزور بخشی از یک طرح بزرگتر علیه ایران است

زنگزور بخشی از یک طرح بزرگتر علیه ایران است

شعیب بهمن در نشست «کریدور زنگزور؛ تهدیدات ژئوپلیتیکی علیه ایران و نگاه بازیگران مختلف» مطرح کرد که کلان پروژه‌هایی در اطراف ایران در حال شکل‌گیری است که کریدور زنگزور نیز بخشی از آن است.

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: شعیب بهمن، رئیس مؤسسه مطالعات جهان معاصر در نشست «کریدور زنگزور؛ تهدیدات ژئوپلیتیکی علیه ایران و نگاه بازیگران مختلف» گفت: کلان پروژه‌هایی در اطراف ایران در حال شکل‌گیری است که کریدور زنگزور نیز بخشی از آن است.

وی افزود: سال‌هاست که در شرق ایران صحبت از طراحی و احداث کریدوری با نام «لاجورد» است. پاکستان و افغانستان از طریق این کریدور به ترکمنستان متصل خواهند شد. کریدور دیگری با نام «آیمک» در جنوب ایران مورد طرح و بررسی قرار گرفته؛ این کریدور از هند شروع می‌شود و به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس می‌رسد و تا اراضی اشغالی و مدیترانه و اروپا امتداد پیدا خواهد کرد.

به گفته وی، چهار کریدوری که به آن‌ها در شمال و غرب و شرق و غرب اشاره کردم باعث می‌شود ایران به عنوان یک جغرافیایی خفه شده و نامرئی باقی بماند که تمام مسیرهای ترانزیتی و کریدورهای مهم تجاری بین‌المللی از اطراف ایران گذر کنند ایران را حذف کنند.

کد خبر 6560164

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • NP IR ۱۴:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۳
      0 0
      پاسخ
      دقیقا این صحبت کاملا درسته و موافقم و اصل واقعیت ماجرا هم همینه که داریم در اطراف ایران به بهانه های مختلف متوجه می شویم ، که متاسفانه در داخل هنوز عده ای در خوش‌بینی خوش باوری و در خواب غفلت به سر می برند .

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها