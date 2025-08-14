زنگزور بخشی از یک طرح بزرگتر علیه ایران است

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: شعیب بهمن، رئیس مؤسسه مطالعات جهان معاصر در نشست «کریدور زنگزور؛ تهدیدات ژئوپلیتیکی علیه ایران و نگاه بازیگران مختلف» گفت: کلان پروژه‌هایی در اطراف ایران در حال شکل‌گیری است که کریدور زنگزور نیز بخشی از آن است.

وی افزود: سال‌هاست که در شرق ایران صحبت از طراحی و احداث کریدوری با نام «لاجورد» است. پاکستان و افغانستان از طریق این کریدور به ترکمنستان متصل خواهند شد. کریدور دیگری با نام «آیمک» در جنوب ایران مورد طرح و بررسی قرار گرفته؛ این کریدور از هند شروع می‌شود و به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس می‌رسد و تا اراضی اشغالی و مدیترانه و اروپا امتداد پیدا خواهد کرد.

به گفته وی، چهار کریدوری که به آن‌ها در شمال و غرب و شرق و غرب اشاره کردم باعث می‌شود ایران به عنوان یک جغرافیایی خفه شده و نامرئی باقی بماند که تمام مسیرهای ترانزیتی و کریدورهای مهم تجاری بین‌المللی از اطراف ایران گذر کنند ایران را حذف کنند.