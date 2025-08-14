مهاجرانی:اقدامات زیرساختی خوبی در مرز مهران انجام شده است

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی ظهر پنجشنبه در بازدید از مرز مهران هدف از این سفر را خداقوت به دستاندرکاران، تشکر از زحماتشان و همچنین بازدید از روند خدماترسانی به زوار اربعین عنوان کرد.
مهاجرانی با اشاره به رضایتمندی عمومی از خدمات ارائه شده، بیان داشت که با وجود گرمای بالای هوا در این فصل، اقدامات با کیفیت خوبی در حال انجام است.
وی همچنین اشاره کرد که بیش از ۲ میلیون زائر از مرز اربعین عبور میکنند که این حجم نیازمند خدمات ویژه است. در حال حاضر بیش از ۴۰۰ موکب در استان ایلام مستقر شدهاند و تا ساعت ۱۰ صبح، بیش از ۶۸ هزار نفر در حال بازگشت بودهاند.
وی ابراز امیدواری کرد که زیارت همه زوار قبول باشد و با تلاشهای استاندار ایلام، که خود از نیروهای ستاد اربعین و بومی این استان است، نواقص موجود در سالهای آتی برطرف و وضعیت بهبود یابد.
مهاجرانی وضعیت مرز مهران و اقدامات انجام شده را مطلوب ارزیابی کرد، اما تأکید کرد که فضا برای پیشرفت وجود دارد.
وی استفاده از تجهیزات هوشمند برای افزایش سرعت عبور زوار و بهرهگیری از فناوریهای تولید شده در دانشگاهها و پارکهای علم و فناوری را در جهت ارتقای رضایتمندی زائران مؤثر دانست.
سخنگوی دولت همچنین به نگاه ویژه به استانهایی مانند ایلام که کمتر برخوردار محسوب میشوند، اشاره کرد و با بیان اینکه این استان ظرفیت بالایی دارد، اظهار داشت: با برنامههای استاندار و تخصیص بودجه، شاهد وضعیت بهتری خواهیم بود.
وی در پایان خاطرنشان کرد که عبور درصد قابل توجهی از زوار در بازگشت از مرز مهران، نشاندهنده ظرفیت بالای گردشگری مذهبی در این منطقه است.
نظر شما