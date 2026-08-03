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۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰

اجرای خوشنویسی هنرمندان مریوانی در موکب فرهنگ و هنر باشماق

اجرای خوشنویسی هنرمندان مریوانی در موکب فرهنگ و هنر باشماق

مریوان- همزمان با تردد زائران اربعین از مرز باشماق، هنرمندان مریوانی با اجرای زنده خوشنویسی و حضورنویسی در موکب فرهنگ و هنر به زائران خدمت‌رسانی فرهنگی کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با حضور گسترده زائران اربعین حسینی در مرز بین‌المللی باشماق مریوان،ظهر دوشنبه جمعی از هنرمندان این شهرستان با حضور در موکب فرهنگ و هنر، برنامه‌های متنوع هنری و فرهنگی را برای زائران اجرا کردند.

اجرای خوشنویسی هنرمندان مریوانی در موکب فرهنگ و هنر باشماق

در این برنامه، هنرمندان مریوانی با اجرای زنده خوشنویسی و حضورنویسی، آثاری با مضامین عاشورایی، معنوی و فرهنگی خلق کرده و به رسم یادبود، آثار خود را به زائران اربعین اهدا کردند.

موکب فرهنگ و هنر مرز باشماق با هدف ارائه خدمات فرهنگی و هنری، معرفی ظرفیت‌های هنرمندان استان کردستان و ترویج فرهنگ و معارف حسینی در مسیر پیاده‌روی اربعین برپا شده است.

حضور هنرمندان و اجرای برنامه‌های فرهنگی در این موکب، علاوه بر ایجاد فضایی معنوی برای زائران، فرصتی برای معرفی توانمندی‌های هنری شهرستان مریوان و استان کردستان و پیوند هرچه بیشتر هنر با فرهنگ عاشورایی فراهم کرده است.

کد مطلب 6907309

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