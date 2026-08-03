اجرای خوشنویسی هنرمندان مریوانی در موکب فرهنگ و هنر باشماق

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با حضور گسترده زائران اربعین حسینی در مرز بین‌المللی باشماق مریوان،ظهر دوشنبه جمعی از هنرمندان این شهرستان با حضور در موکب فرهنگ و هنر، برنامه‌های متنوع هنری و فرهنگی را برای زائران اجرا کردند.

در این برنامه، هنرمندان مریوانی با اجرای زنده خوشنویسی و حضورنویسی، آثاری با مضامین عاشورایی، معنوی و فرهنگی خلق کرده و به رسم یادبود، آثار خود را به زائران اربعین اهدا کردند.

موکب فرهنگ و هنر مرز باشماق با هدف ارائه خدمات فرهنگی و هنری، معرفی ظرفیت‌های هنرمندان استان کردستان و ترویج فرهنگ و معارف حسینی در مسیر پیاده‌روی اربعین برپا شده است.

حضور هنرمندان و اجرای برنامه‌های فرهنگی در این موکب، علاوه بر ایجاد فضایی معنوی برای زائران، فرصتی برای معرفی توانمندی‌های هنری شهرستان مریوان و استان کردستان و پیوند هرچه بیشتر هنر با فرهنگ عاشورایی فراهم کرده است.