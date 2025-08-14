به گزارش خبرنگار مهر، استاندار لرستان طی هفته اخیر در نشست شهرداران استان بر ضرورت اصلاح مقررات شهری و تعدیل عوارض ساختوساز تأکید کرد. انتقادات سید سعید شاهرخی واکنشهایی را به همراه داشت.
سید سعید شاهرخی، استاندار لرستان، در نشست شهرداران استان با اشاره به ضرورت اصلاح مقررات شهری، گفت: ضوابط کهنه و مزاحم باید حذف و مقررات به نفع مردم اصلاح شود تا داراییهای آنان ارزش افزوده پیدا کند.
وی همچنین بر لزوم متعادلسازی عوارض ساختوساز تأکید کرد و افزود: سختگیریهای مالی نباید مانع فعالیت و انگیزه مردم در ساختوساز شود.
رئیس نظام مهندسی ساختمانی استان این رویکرد را گامی مثبت در راستای رونق اقتصادی و افزایش مشارکت مردمی دانست، اما هشدار داد که حفظ استانداردهای ساخت باید همزمان مورد توجه قرار گیرد.
در حالی که استاندار لرستان بر ضرورت حذف «مقررات کهنه و مزاحم» شهری تاکید میکند، رئیس نظام مهندسی استان با استقبال از این رویکرد هشدار میدهد: «تسهیل مقررات نباید به قیمت نادیده گرفتن استانداردهای ایمنی تمام شود.»
فرصتها و چالشهای پیشرو
سعید بارانی، رئیس نظام مهندسی ساختمانی استان لرستان، در تحلیل سخنان استاندار، این رویکرد را نشاندهنده سیاستگذاری اصلاحگرایانه در مدیریت شهری دانست و به خبرنگار مهر گفت: این دیدگاه بر دو محور اصلی استوار است: نوسازی مقررات و تعدیل فشار مالی.
وی توضیح داد: نوسازی مقررات شامل حذف قوانین قدیمی و ناکارآمد برای تسهیل امور شهروندان و تعدیل فشار مالی هم کاهش عوارض ساختوساز بهمنظور افزایش سرمایهگذاری و بهبود ارزش دارایی مردم میشود.
بارانی با اشاره به مزایای این رویکرد، خاطرنشان کرد: این سیاست میتواند به رونق اقتصادی و افزایش مشارکت مردمی در ساختوساز منجر شود.
اما وی هشدار داد: در کنار این اصلاحات، حفظ استانداردهای ساخت و جلوگیری از ساختوسازهای غیرایمن باید بهصورت جدی مدیریت شود.
امیدواری به حل چالش «دو نقشهای»
رئیس نظام مهندسی ساختمانی لرستان با اشاره به بازبینی طرحهای تفصیلی در کمیسیون ماده ۵، ابراز امیدواری کرد که چالش «دو نقشهای» یا «بینقشهای» که به گفته او موجب بروز مفاسد در حوزه ساختوساز و مدیریت شهری شده، بهتدریج برطرف شود.
بارانی تأکید کرد: ارتقای کیفیت ساختوساز و افزایش عمر مفید ساختمانها مستلزم اجرای «پکیج ساخت» از طراحی تا نظارت و بهرهبرداری در چارچوبی قانونمند است.
وی توضیح داد: باید این فرآیند از مرحله مطالعه و طراحی تا نظارت، اجرا و بهرهبرداری، در قالب یک چارچوب قانونمند و دارای ضمانت اجرا، همراه با اصلاح فرآیندهای ناکارآمد، بهدرستی پیادهسازی شود.
وی همچنین نقش فرهنگسازی و رسانهها را در آگاهیبخشی به شهروندان بسیار مؤثر دانست.
نظر شما