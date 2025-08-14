مجلس تعزیه«علی اکبر» در شلمچه و چذابه اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پنجمین روز «ششمین سوگواره ملی تئاتر میدانی و تعزیه اربعین حسینی» مجلس تعزیه «علی اکبر» به کارگردانی مجید خسروان از استان تهران پس از اجرا در پایانه مرزی شلمچه با حضور مدیران فرهنگی و زائرین حسینی در پایانه مرزی چذابه اجرا شد.

مجلس تعزیه «علی اکبر» به کارگردانی مجید خسروان از استان تهران در یک نوبت در پایانه مرزی چذابه در مقابل موکب فرهنگ، هنر و رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان با حضور مدیران و مسئولان فرهنگی اجرا شد و مورد استقبال زائران اربعین حسینی قرار گرفت.

مجلس تعزیه «علی اکبر» یکی از اجراهای درخشان در قالب «ششمین سوگواره ملی تئاتر میدانی و تعزیه اربعین حسینی» بود.

در همین راستا پس از پایان روزانه اجرای گروه‌های منتخب از مجید خسروان با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان و دبیر سوگواره تقدیر به عمل آمد.

گروه تعزیه «سیدالشهدا» با اجرای مجلس «حضرت علی اکبر» شور و شعور حسینی را به تماشا گذاشتند.

سرپرست گروه مجید خسروان از تهران است و با شبیه خوانی؛ مجید خسروان، رضا احمد بیگی، امیر عباس باقری، مجتبی کریمی، سید مهدی ابراهیمی، محمد جواد چشمه و ابوالفضل رضایی نمایش اجرا شد.

«ششمین سوگواره ملی تئاتر میدانی و تعزیه اربعین حسینی» به دبیری مصطفی بوعذار با همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان با همکاری اداره‌کل هنرهای نمایشی، استانداری خوزستان، انجمن هنرهای نمایشی از ۱۷ تا ۲۳ مردادماه ۱۴۰۴ با حضور ۲۵ گروه نمایشی در بخش‌های میدانی و تعزیه در پایانه‌های مرزی چذابه و شلمچه استان خوزستان در حال برگزاری است.