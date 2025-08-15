اجرای نمایش خیابانی «ماندن یا رفتن» با موضوع مقاومت فلسطین در چذابه

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش خیابانی «ماندن یا رفتن» با موضوع مقاومت مردم فلسطین، به کارگردانی توفیق مرجانی از گروه تئاتر غدیر شهرستان کارون، در دو نوبت در مقابل موکب فرهنگ، هنر و رسانه در پایانه مرزی چذابه به اجرا درآمد. این اثر که به زبان عربی اجرا شد، در ششمین روز از «ششمین سوگواره ملی تئاتر میدانی و تعزیه اربعین حسینی» مورد توجه و استقبال گسترده زائران اربعین حسینی قرار گرفت.



این نمایش با بازی جاسم حاتمی و هاشم اهوازی، موسیقی و افکت علی مقدم، و مشاوره هنری محمد منصوری و مهدی عبیداوی به روی صحنه رفت. اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کارون و انجمن هنرهای نمایشی این شهرستان در آماده‌سازی این اثر همکاری داشتند.



ششمین سوگواره ملی تئاتر میدانی و تعزیه اربعین حسینی، به دبیری مصطفی بوعذار و با همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان، اداره کل هنرهای نمایشی، استانداری خوزستان و انجمن هنرهای نمایشی، از ۱۷ تا ۲۳ مرداد ۱۴۰۴ با حضور ۲۵ گروه نمایشی در بخش‌های میدانی و تعزیه در مرز چذابه برگزار شد.