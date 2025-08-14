حال و هوای مراسم جاماندگان اربعین مملو از انسجام میان زائران بود

حجتالاسلام مهدی زینالدینی، در گفتوگو با خبرنگار مهر مراسم جاماندگان اربعین حسینی را «حماسهای بینظیر» توصیف کرد و افزود: از طلوع آفتاب، شاهد حضور گسترده مردم عاشق اباعبدالله الحسین (ع) در کوچهها و خیابانهای شهر ری بودیم. عشق به امام حسین (ع) و جاذبه معنوی او همه را به سوی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) کشانده بود.
وی افزود: امسال حال و هوای متفاوتی در این مراسم حاکم بود، و انسجام و عشق بینظیری میان زائران مشاهده شد.
به گفته زینالدینی، این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ ۱۲ روزه و شهدای اقتدار ایران، که ری سهم قابلتوجهی در آنها دارد، همراه بود.
او اظهار داشت: در آستان امامزاده عبدالله (ع)، مزار شهدای عزیز ما قرار دارد که بسیاری از عزاداران در کنار این مزارها حضور یافتند و به یاد شهدا قدم برداشتند.
وی تأکید کرد: امنیت و آرامش امروز ما مرهون خون پاک شهدایی است که با اخلاص جان خود را تقدیم کردند.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه ری این راهپیمایی را فرصتی برای تجدید میثاق با آرمانهای امام حسین (ع)، انقلاب اسلامی و شهدا دانست و گفت: مردم با حضور خود در این مراسم، تعهدشان به ارزشهای دینی و انقلابی را در همه میدانها اعلام کردند.
او افزود: خادمان بقاع متبرکه و امامزادههای ری با اخلاص کامل در خدمت زائران بودهاند و در تمامی این اماکن، خدمات مختلفی به عزاداران ارائه شده است.
مراسم جاماندگان اربعین حسینی در ری، که از میدان امام حسین (ع) آغاز شد و با عبور از مسیرهایی مانند میدان شهدا و سهراه ورامین به حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) ختم شد، با حضور موکبهای متعدد و برنامههای فرهنگی همراه بود.
زینالدینی این مراسم را نمادی از انسجام اجتماعی و مذهبی توصیف کرد و اظهار امیدواری کرد که خداوند این تلاشها را مورد قبول قرار دهد.
نظر شما