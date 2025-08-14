اهدای اعضای نوجوان زائر مشهدی پس از مرگ مغزی در بازگشت از کربلا

به گزارش خبرگزاری مهر، حدود ساعت ۶.۵۰ صبح روز شنبه ۱۱ مرداد امسال، در حوالی شهرستان دامغان حادثه هولناکی رخ داد. یک خودروی ال ۹۰ که با سرعت زیاد در این مسیر در حرکت بود، ناگهان از مسیر منحرف و واژگون شد.

شاهدان حادثه، پلیس و اورژانس را خبر کردند و با حضور امدادگران، سرنشینان خودرو به بیمارستان منتقل شدند. آنها خانواده ۴ نفره خبرنگار ایرنا در مشهد بودند که از سفر کربلا می‌برگشتند، اما ظاهراً به‌دلیل انحراف به چپ، کنترل خودرو از دست راننده خارج و ماشین واژگون شده بود.

وضعیت ۲ کودک این خانواده به نام‌های ابوالفضل و امیررضا وخیم بود و وقتی به بیمارستان ولایت دامغان منتقل شدند، پزشکان اعلام کردند که به سر هر دو پسر ضربه شدیدی وارد شده و ابوالفضل ۱۲ ساله به‌دلیل خونریزی مغزی به کما رفته است.

امیررضا ۸ ساله نیز در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شد و تلاش پزشکان برای نجات آنها ادامه داشت تا اینکه معلوم شد ابوالفضل دچار مرگ مغزی شده است. پدر ابوالفضل که از فعالان رسانه است با رضایت برای اهدای عضو جان سه نفر را نجات داد و کلیه‌ها و کبد او اهدا شد.