پرداخت ۱۰۰۰ میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران مازندران

ساری- سرپرست اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی مازندران از واریز یک هزار و پنج میلیارد تومان از مطالبات گندم‌کاران استان در سال زراعی جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی رمضانی عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به تداوم روند خرید تضمینی گندم اظهار کرد: تاکنون بیش از ۸۱ هزار و ۵۰۰ تن گندم از کشاورزان استان خریداری شده و عملیات خرید در سیلوی دولتی شهید میرزاپور نکا همچنان ادامه دارد.

وی با بیان جزئیات پرداخت‌ها گفت: تاکنون ۹۰ درصد مطالبات کشاورزانی که تا پایان خرداد محصول خود را تحویل داده‌اند، ۷۵ درصد مطالبات مربوط به تحویل‌های اول تا ششم تیر، و ۵۰ درصد مطالبات گندم‌کارانی که بین هفتم تا دهم تیر محصول خود را به مراکز خرید تضمینی گندم تحویل داده و اسنادشان در سامانه بانک عامل ثبت شده است، پرداخت شده است.

رمضانی خاطرنشان کرد: مابقی مطالبات گندم‌کاران، پس از تأمین اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، توسط سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به حساب کشاورزان واریز خواهد شد.

وی با اشاره به نقش این پرداخت‌ها در رونق اقتصادی مناطق روستایی و کشاورزی مازندران تصریح کرد: تزریق به‌موقع منابع مالی به زنجیره تولید گندم، علاوه بر افزایش توان کشاورزان برای ادامه فعالیت، زمینه‌ساز تقویت امنیت غذایی و پایداری تولید در استان خواهد بود.

