پرداخت ۱۰۰۰ میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی رمضانی عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به تداوم روند خرید تضمینی گندم اظهار کرد: تاکنون بیش از ۸۱ هزار و ۵۰۰ تن گندم از کشاورزان استان خریداری شده و عملیات خرید در سیلوی دولتی شهید میرزاپور نکا همچنان ادامه دارد.

وی با بیان جزئیات پرداخت‌ها گفت: تاکنون ۹۰ درصد مطالبات کشاورزانی که تا پایان خرداد محصول خود را تحویل داده‌اند، ۷۵ درصد مطالبات مربوط به تحویل‌های اول تا ششم تیر، و ۵۰ درصد مطالبات گندم‌کارانی که بین هفتم تا دهم تیر محصول خود را به مراکز خرید تضمینی گندم تحویل داده و اسنادشان در سامانه بانک عامل ثبت شده است، پرداخت شده است.

رمضانی خاطرنشان کرد: مابقی مطالبات گندم‌کاران، پس از تأمین اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، توسط سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به حساب کشاورزان واریز خواهد شد.

وی با اشاره به نقش این پرداخت‌ها در رونق اقتصادی مناطق روستایی و کشاورزی مازندران تصریح کرد: تزریق به‌موقع منابع مالی به زنجیره تولید گندم، علاوه بر افزایش توان کشاورزان برای ادامه فعالیت، زمینه‌ساز تقویت امنیت غذایی و پایداری تولید در استان خواهد بود.