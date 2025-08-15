اهدای ۲۷۲ واحد خون در روز اربعین حسینی در استان اصفهان

‌کیان دهراب‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر با تسلیت ایام اربعین حسینی اظهار داشت: در روز پنجشنبه ۲۳ مردادماه، مصادف با اربعین حسینی، ۳۱۳ نفر از مردم نیکوکار استان به سه مرکز اهدای خون خواجو در شهر اصفهان، کاشان و خوانسار مراجعه کردند.

وی افزود: از این تعداد، ۲۷۲ نفر موفق به اهدای خون شدند و این میزان می‌تواند نقش مهمی در نجات جان بیماران ایفا کند.

دهراب‌پور تصریح کرد: با هر واحد خون اهدایی، حداقل جان سه بیمار نیازمند نجات پیدا می‌کند و این اقدام نوع‌دوستانه مردم استان اصفهان در روز اربعین نشان‌دهنده روحیه ایثار و همبستگی در این ایام معنوی است.