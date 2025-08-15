  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۲۴ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۴۹

نقد «آنجا همان ساعت» و «رویا شهر» در «هفت»

جدیدترین قسمت از برنامه «هفت» به بررسی پرونده «نجات سینما، بازگشت ژانر» و فیلم‌های «آنجا همان ساعت» و «رویا شهر» اختصاص دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، جدیدترین قسمت از برنامه سینمایی «هفت»، امشب جمعه ۲۴ مرداد از ساعت ۲۲ به صورت زنده به آنتن شبکه نمایش می‌رود.

در میز سینمای ایران، امیر قادری و آرش خوشخو فیلم سینمایی «آنجا همان ساعت» را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهند.

پرونده ویژه این قسمت از برنامه «نجات سینما، بازگشت ژانر» نام دارد و سید مسعود اطیابی، حسین مهکام و رامتین شهبازی در این بخش حضور دارند.

بهرام عظیمی، مصطفی حسن‌آبادی و محسن عنایتی در دیگر میز سینمای ایران نیز به نقد و بررسی فیلم «رویا شهر» می‌پردازند.

برنامه سینمایی «هفت» به تهیه‌کنندگی محمدحسین تنکابنی و با اجرای بهروز افخمی جمعه شب‌ها ساعت ۲۲ روی آنتن شبکه نمایش ‌می‌رود.

