به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی یونسی در واکنش به حاشیه‌های ایجاد شده پیرامون سخنانش در حوزه حجاب و عفاف، اظهار داشت: پیامبر اکرم (ص) از خداوند برای زنان باحجاب رحمت و غفران طلب کرده‌اند و من نیز بر این باورم که التزام عملی به واجبات دینی، یکی از شاخص‌های اصلی در انتخاب مدیران استانی به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه در حکومت اسلامی، مدیران باید نگاهی جامع و همه‌جانبه داشته باشند، افزود: عدالت اقتصادی بدون التزام به ضرورت‌های دینی بی‌معناست و هرگونه غفلت از این پیوند، باعث تضعیف بنیان‌های فرهنگی و اجتماعی خواهد شد.

استاندار مازندران با اشاره به طراحی و اجرای جنگ ترکیبی از سوی دشمن علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی تصریح کرد: محور این جنگ، براندازی نرم است و هدف آن جایگزین کردن فرهنگ بیگانه به جای فرهنگ اصیل اسلامی و ایرانی است. دشمنان با نفوذ تدریجی، تلاش می‌کنند بی‌توجهی به فرهنگ دینی و بومی را در جامعه نهادینه کنند.

یونسی خاطرنشان کرد: بی‌توجهی یا انکار عملی آموزه‌های دینی، همسو با اهداف دشمن است و اجرای کامل ضرورت‌های شرعی، مقوم فرهنگ اسلامی و بنیان‌گذار تمدن ایرانی-اسلامی خواهد بود.