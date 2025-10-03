به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سعید مرادپور در خطبه‌های این هفته نماز جمعه این هفته ابهر ضمن اشاره به هفته نیروی انتظامی گفت: نیروی انتظامی نقش محوری در امنیت جامعه ایفا می‌کند تا جایی که بخشی از امنیت ما بر به دلیل وجود این نیروی جان بر کف است.

وی به وفات شهادت‌گونه حضرت معصومه (س) افزود: حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها به همراه جمعی از برادران و نزدیکان عازم خراسان شدند. هنگامی‌که کاروان به ساوه رسید، دشمنان اهل بیت علیهم‌السلام با تحریک مأمون عباسی راه را بر آنان بستند و در درگیری نابرابر بیشتر همراهان را به شهادت رساندند.

وی با بیان اینکه حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها بر اثر این حوادث و بنا بر روایتی در پی مسمومیت دچار بیماری شد و ناگزیر راهی قم گردید، تصریح کرد: ایشان تنها ۱۷ روز پس از ورود به این شهر، در حالی‌که سربلند از اطاعت فرمان امام خویش بودند، دار فانی را وداع گفتند.

وی با بیان اینکه در جنگ ۱۲ روزه دستاورد بسیاری برای ایران به‌دست آمد، تصریح کرد: یکی از دستاوردهای مهم این‌جنگ این بود که دوباره نشان داد مردم ایران تماشاگر نبوده و در عرصه‌های مختلف کشور نقش‌آفرین هستند.

حجت‌الاسلام‌مرادپور با یادآوری اینکه بعد از جنگ و خسارات زیادی به کشور وارد می‌شود و ممکن است تورم ایجاد شود، افزود: مردم بعد از جنگ باید تلاش کنند بعضی از رفتارهای از جمله کالاهای داخلی برای حمایت از کشور، عدم هجوم به بازارهای خاص را انجام دهند.

مرادپور با اشاره به اختلال چند روز پیش در اینترنت افغانستان یادآور شد: این اختلال موجب توقف افزایش قیمت ارز و طلا در ایران شد و نشان داد برخی از همسایگان ما با هم‌دستی دشمن در تلاش‌اند بازار کشور را دچار التهاب کنند.

وی با تأکید بر ضرورت مهارت‌آموزی مردم در حوزه اقتصاد متذکر شد: مسئولان نیز باید برای کنترل شرایط، اقدامات درست و مؤثری انجام دهند؛ چراکه بسیاری از جوانان ما در حرفه خود با مشکلاتی روبه‌رو هستند و لازم است با کسب مهارت‌های لازم، بازار کار به دست آنان سپرده شود.

نقش مردم در بازار سرمایه و بورس باید بیش‌تر شود

امام جمعه ابهر با اشاره به اینکه باید نقش مردم در بازار سرمایه و بورس بیش‌تر شود، عنوان کرد: البته باید سرمایه اضافی مردم سرمایه‌گذاری شود، سال‌های گذشته مردم در بورس هیجانی رفتار کردند و آسیب دیدند باید سرمایه اضافی را در این کار بیاورند و با رفتار صحیح و به‌دور از هیجان باشد که نیاز به آموزش و مهارت دارد.

وی با بیان ینکه در شهر خودمان تعداد زیادی لباس و کفش دوخته می‌شود و منافع آن باید به خود مردم برسد، اضافه کرد: تجربه ثابت کرده است اگر مردم در اقتصاد پای کار بیایند بسیاری از مشکلات حل می‌شود.

مرادپور با اشاره به اینکه ترساندن مردم یکی از شگردهای دشمن است، افزود: متاسفانه شاهد هستیم گاهی برخی در این جنگ ترکیبی گول دشمن را می‌خورند. امام‌جمعه ابهر عنوان کرد: از ابتدای انقلاب تا الان احتمال جنگ در ایران وجود داشته است، هر وقت دشمن یک جایی احساس ضعف کند وارد جنگ می‌شود و راهش این است که نه بترسیم نه بترسانیم، بنابراین هرروز احتمال جنگ برای کشوری قدرتمندی مثل ما وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه هدف اصلی دشمن امروز از بین بردن انسجام ملت ما است، تصریح کرد: رژیم صهیونیستی با این تفسیر به ایران حمله کرد که مردم دو روز بعد کف خیابان هستند اما این تفسیر با شکست مواجه شد.