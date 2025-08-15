ایران موافق صلح در منطقه خاورمیانه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری اصل در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تبریز اظهار داشت: مردم ما آگاه هستند تحریم‌های آمریکا به قدری زیاد است که ما صبر کرده‌ایم و این مکانیسم ماشه در مقابل آن تحریم‌ها چیزی نیست. نفت، دارو، صنعت دفاعی و نظامی ما تحریم هستند و بیش از این تحریم ممکن نیست هرچند آنها نمی‌توانند کاری بکنند؛ اعضای رژیم صهیونیستی بی‌حیا هستند. آیا در مقابل این افراد می‌توان اسلحه را زمین گذاشت؟ آنها همان‌هایی هستند که از عرب پول می‌گیرند، به آنها بد و بیراه می‌گویند و با پررویی ادعا می‌کنند که خاک شما را گرفته و اسرائیل را بزرگ‌تر می‌کنیم.

وی ادامه داد: اروپا و آمریکا در لبنان، سوریه، عراق و افغانستان هر جا رفتند، جز فساد و تباهی کاری نکردند. ما دوست و رفیق کشورهای اسلامی هستیم. امنیت آنها، امنیت ما است و هیچ گونه چشمداشتی به خاک دیگران نداریم. ما از کیان اسلام و امنیت خودمان دفاع می‌کنیم و به این کشورها اعلام می‌کنیم که به هیچ عنوان خلع سلاح مقاومت به نفع آنها نیست ما نیز پشت مقاومت ایستاده‌ایم و اجازه نخواهیم داد این اتفاق بیفتد.

وی افزود: خودمان علاقمندیم با همسایگان ارتباط تنگاتنگ داشته باشیم، اما مخالف هرگونه دخالت خارجی در منطقه و ایجاد پایگاه توسط آنها هستیم. به این کشورها برادرانه توصیه می‌کنیم زیاد خوشحال نباشند، چراکه آمریکا هر کجا می‌رود جز تباهی و نابودی اقتصاد آن منطقه کاری انجام نمی‌دهد.