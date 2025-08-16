دروازه بان دوم استقلال تصمیمش را گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال پس از شکست مقابل تراکتور در دیدار سوپرجام و از دست دادن فرصت قهرمانی، حالا خود را برای دیدار هفته نخست لیگ برتر در فصل بیست و پنجم آماده می‌کند؛ دیداری که باز هم برابر همین حریف تبریزی برگزار خواهد شد و آبی‌پوشان امیدوارند علاوه بر جبران شکست اخیر، لیگ را با کسب سه امتیاز آغاز کنند.

حبیب فرعباسی، دروازه‌بان فصل گذشته ملوان که در نقل و انتقالات تابستانی به استقلال پیوسته بود، پس از جذب آنتونیو بدان تمایل به جدایی از جمع آبی‌ها پیدا کرد و در همین راستا جلساتی نیز با مدیران باشگاه برگزار کرد. حتی در یکی از تمرینات تیم، بدون هماهنگی قبلی با کادر فنی غیبت داشت که این موضوع با واکنش و تنبیه انضباطی از سوی ریکاردو ساپینتو همراه شد.

در هفته‌های اخیر، شایعاتی مبنی بر احتمال حضور او در ملوان یا تراکتور به گوش رسید اما هر دو باشگاه این موضوع را تکذیب کردند. حالا اما فرعباسی تصمیم قطعی خود را گرفته و قصد دارد برای به‌دست آوردن جایگاه اول دروازه استقلال با آدان به رقابت بپردازد؛ بنابراین باید ماندگاری او در استقلال را نهایی دانست.

گفتنی است دیدار استقلال و تراکتور در چارچوب هفته نخست لیگ برتر، روز سه‌شنبه ۲۸ مرداد از ساعت ۱۹ در ورزشگاه شهید سلیمانی تبریز برگزار خواهد شد.