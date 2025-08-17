تغییرات معادلات خط دفاعی استقلال با بازگشت بازیکن محبوب ساپینتو

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در دیدار سوپرجام که شامگاه دوشنبه ۲۰ مرداد برگزار شد، با نتیجه ۲ بر یک مغلوب تراکتور شد تا اولین جام ممکن برای ریکاردو ساپینتو و شاگردانش از دست برود. استقلال تا دقیقه ۸۰ با یک گل از حریف خود پیش بود، اما خطای هَند سامان فلاح که منجر به اعلام پنالتی برای تراکتور شد، باعث شد گل اول و تساوی پرشورها (لقب تیم تراکتور) رقم بخورد.

پس از گل تساوی، تراکتور حملات خود را افزایش داد و در دقیقه ۴+۹۰ اشتباه آرمین سهرابیان مشخص شد؛ او در کورس سرعت با تومیسلاو اشتراکال جا ماند و گل دوم و پیروزی‌بخش تراکتور به ثمر رسید.

در پی این شکست، ریکاردو ساپینتو که از زمان بازگشتش به استقلال به جذب عارف غلامی علاقه‌مند بود، بر خواسته خود پافشاری کرد و مدیران باشگاه با این بازیکن به توافق نهایی رسیدند و غلامی هم در تمرینات روزهای اخیر استقلال حضور یافته است.

ساپینتو که در اولین بازی خود پس از بازگشت به استقلال از سیستم سه دفاعه در قلب خط دفاعی استفاده کرده بود، از اشتباهات فردی بازیکنان خود گلایه دارد و همین موضوع باعث تغییراتی در ترکیب استقلال برای لیگ برتر خواهد شد. عارف غلامی پس از مدت‌ها دوری، بار دیگر به عنوان مهره‌ای ثابت در قلب خط دفاعی تیم تبدیل خواهد شد.

باشگاه استقلال هنوز به طور رسمی از غلامی رونمایی نکرده است و انتظار می‌رود در صورت عدم تغییرات خاص، این بازیکن پیش از دیدار هفته اول لیگ برتر به هواداران معرفی شود.