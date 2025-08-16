قیمت جهانی طلا به ۳۳۳۶ دلار رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قیمت طلا در معاملات اخیر تغییر چندانی نداشته اما در آستانه یک کاهش هفتگی بهدنبال انتشار اطلاعات تورم آمریکا قرار دارد. بازارها درحالحاضر بر نتیجه مذاکرات بین دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین تمرکز کردهاند.
قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۰۲ درصد افزایش به ۳۳۳۶ دلار و ۱۹ سنت رسید. قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامیکس نیویورک هم با یک کاهش ۰.۰۲ درصدی به ۳۳۸۲ دلار و ۶۰ سنت رسیده است. شاخص دلار پایین آمده و خرید طلا را برای دارندگان سایر ارزهای دنیا ارزانتر کردهاست.
اطلاعات اقتصادی آمریکا در روز پنجشنبه نشان داد قیمت تولیدکننده در این کشور بیشترین افزایش را در ماه ژوئیه طی ۳ سال گذشته داشته است. تاجران حالا ۸۹.۱ درصد احتمال میدهند فدرال رزرو نرخ بهره را ۲۵ واحد در ماه سپتامبر پایین بیاورد.
تحلیلگران عقیده دارند با وجود تثبیت قیمت طلا، همهچیز بستگی به نتیجه اجلاس بین ترامپ و پوتین در آلاسکا دارد.بیثباتیهای ژئوپولیتیکی و فضای نرخ پایین بهره معمولاً تقاضا برای طلا را افزایش میدهد.
بسیاری از تحلیلگران میگویند مخاطرات اقتصاد کلان و ژئوپلیتیک در نیمه دوم سال جاری میلادی تشدید شده و تقاضا برای طلا بهعنوان یک پشتوانه ایمن را افزایش داده است. بالا رفتن تعرفهها، آهسته شدن روند رشد اقتصاد دنیا، تسهیل سیاستهای پولی آمریکا و ادامه ضعف دلار، دورنمای مثبتی را برای طلا رقم زده است. در میان سایر فلزات گرانبها، قیمت نقره با ۰.۲۵ درصد کاهش به ۳۷ دلار و ۹۸ سنت رسید و پلاتین با یک کاهش ۱.۳۲ درصدی ۱۳۴۱ دلار و ۵۵ سنت معامله میشود.
