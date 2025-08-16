برخورد قاطع با مراکز غیرمجاز آموزش کودکان در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، الهام سماوی صبح شنبه در بیست و نهمین نشست شورای برنامه‌ریزی و نظارت تعلیم و تربیت کودک به میزبانی اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان با بیان اینکه مراکز آموزش کودکان زیر شش سال بر عهده آموزش و پرورش است، ابراز داشت: همه این مراکز باید مجوز لازم را از سازمان آموزش و پرورش دریافت کنند.

وی با بیان اینکه فعالیت بدون مجوز این مراکز غیر قانونی است، افزود: بر این اساس ساماندهی این مراکز در دستور کار قرار گرفته است.

سرپرست اداره تعلیم و تربیت کودک استان سمنان با بیان اینکه مراکز غیر مجاز تعلیم و تربیت کودک در استان جمع آوری می‌شوند، ابراز داشت: با فعالیت این مراکز در استان سمنان به طور جد برخورد می‌شود.

سماوی با تاکید بر اینکه مراکز کودکستان‌ها و مهدهای کودک شهریه مصوب را باید نصب کنند، تصریح کرد: تاکنون ۲۱۲ مرکز این اقدام را انجام و ۳۰ مرکز دیگر در حال تکمیل فرایند هستند.

وی با بیان اینکه تولید محتوای آموزشی در حال پیگیری است، افزود: کارگروه تخصصی به این منظور تشکیل و کار به طور جدی در دست اجرا است.