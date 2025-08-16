  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب و ادبیات
۲۵ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۳۵

کتاب «من ابراهیم هادی نیستم» نقد می‌شود

کتاب «من ابراهیم هادی نیستم» به مناسبت سالروز ورود آزادگان سرافزار به میهن اسلامی در ویژه برنامه فرهنگی - ادبی در موزه ملی ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس نقد و بررسی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت سالروز ورود آزادگان سرافراز به میهن اسلامی، ویژه‌برنامه فرهنگی–ادبی «نقد و بررسی کتاب من ابراهیم هادی نیستم» روز یکشنبه ۲۶ مرداد از ساعت ۹ تا ۱۱ صبح در گالری دیجیتال فکه موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار می‌شود.

در این نشست امیر نوبرانی نویسنده کتاب، محمد قاسمی‌پور منتقد، راوی اثر و جمعی از اصحاب رسانه و علاقه‌مندان حوزه دفاع مقدس حضور دارند. در این برنامه ضمن واکاوی محتوایی و شیوه روایت کتاب، به بررسی نگاه نویسنده به مفاهیم ایثار، مقاومت و آزادگی پرداخته می‌شود.

همچنین در حاشیه این مراسم، نمایش دیجیتال عکس‌های دیده‌نشده‌ای از آزادگان و یادگاران دوران دفاع مقدس برای نخستین‌بار در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت؛ تصاویری که بخشی از تاریخ شفاهی و بصری این مقطع درخشان از انقلاب اسلامی را بازگو می‌کند.

این ویژه‌برنامه، فرصتی مغتنم برای علاقه‌مندان به ادبیات مقاومت و تاریخ معاصر است تا در کنار شنیدن خاطرات و تحلیل‌ها، با اسناد تصویری کمتر دیده‌شده از روزهای بازگشت قهرمانان وطن آشنا شوند.

کد خبر 6561555
زینب رازدشت تازکند

