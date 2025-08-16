به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر سید ابراهیم اسکندری، رئیس مرکز حراست وزارت بهداشت با اعلام این خبر افزود: در آزمون دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی سال ۱۴۰۴ که در تاریخ ۶ شهریور برگزار خواهد شد، تمامی حوزههای برگزاری آزمون به دستگاههای فنی آشکارساز مجهز خواهند شد.
وی با اعلام خبر مجهز شدن تمامی حوزههای برگزاری آزمون دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی به دستگاههای فنی آشکارساز گفت: این اقدام با دستور وزیر بهداشت و پیگیریهای مرکز حراست وزارت بهداشت، صورت گرفته است.
به گفته اسکندری، هدف از این اقدام، ارتقاء ضریب امنیت آزمونها و صیانت از سلامت فرآیند برگزاری آنهاست.
رئیس مرکز حراست وزارت بهداشت افزود: تمامی داوطلبان و سالنهای برگزاری آزمون، در زمان برگزاری آزمون تحت پوشش سامانههای حفاظتی و نظارتی قرار خواهند گرفت.
اسکندری تأکید کرد: مرکز حراست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با برنامهریزی دقیق و اجرای اقدامات لازم، در راستای حفظ امنیت آزمونهای ملی، همه ظرفیتهای خود را بهکار گرفته است.
چهل و چهارمین آزمون گواهینامه همزمان با سیونهمین آزمون دانشنامه فوق تخصصی و هفتادودومین دوره دانشنامه تخصصی پزشکی در ۶ شهریورماه ۱۴۰۴ برگزار می شوند.
