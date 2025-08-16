  1. حوزه و دانشگاه
تجهیز کامل حوزه‌های آزمون دانشنامه پزشکی به دستگاه‌های آشکارساز حفاظتی

رئیس مرکز حراست وزارت بهداشت از تجهیز کامل حوزه‌های آزمون دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی پزشکی به دستگاه‌های آشکارساز حفاظتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر سید ابراهیم اسکندری، رئیس مرکز حراست وزارت بهداشت با اعلام این خبر افزود: در آزمون دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی سال ۱۴۰۴ که در تاریخ ۶ شهریور برگزار خواهد شد، تمامی حوزه‌های برگزاری آزمون به دستگاه‌های فنی آشکارساز مجهز خواهند شد.

وی با اعلام خبر مجهز شدن تمامی حوزه‌های برگزاری آزمون دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی به دستگاه‌های فنی آشکارساز گفت: این اقدام با دستور وزیر بهداشت و پیگیری‌های مرکز حراست وزارت بهداشت، صورت گرفته است.

به گفته اسکندری، هدف از این اقدام، ارتقاء ضریب امنیت آزمون‌ها و صیانت از سلامت فرآیند برگزاری آن‌هاست.

رئیس مرکز حراست وزارت بهداشت افزود: تمامی داوطلبان و سالن‌های برگزاری آزمون، در زمان برگزاری آزمون تحت پوشش سامانه‌های حفاظتی و نظارتی قرار خواهند گرفت.

اسکندری تأکید کرد: مرکز حراست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با برنامه‌ریزی دقیق و اجرای اقدامات لازم، در راستای حفظ امنیت آزمون‌های ملی، همه ظرفیت‌های خود را به‌کار گرفته است.

چهل و چهارمین آزمون گواهینامه همزمان با سی‌ونهمین آزمون دانشنامه فوق تخصصی و هفتادودومین دوره دانشنامه تخصصی پزشکی در ۶ شهریورماه ۱۴۰۴ برگزار می شوند.

