سقوط ۹ درصدی ارزش سهام بانک انگلیسی به خاطر سوءظن نماینده مجلس آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، یکی از نمایندگان کنگره آمریکا اخیراً طی نامهای به پام بوندی، دادستان کل این کشور، خواستار انجام تحقیقات جامعی نسبت به دور زدن احتمالی تحریمهای آمریکا از سوی بانک انگلیسی استاندارد چارترد شده است.
انتشار این خبر موجب شد که سهام بانک انگلیسی مذکور ۹ درصد سقوط کند.
آلیس استفانیک، نماینده جمهوری خواه از ایالت نیویورک، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: قرار است به درخواست وی، یک دادستان ویژه تحقیقات در مورد نقش احتمالی استاندارد چارترد در دور زدن تحریمهای آمریکا را رهبری کند.
البته استاندارد چارترد اعلام کرده که اتهامات علیه این بانک بی اساس بوده و بارها از سوی قضات دادگاههای آمریکا رد شده و استفانیک نیز از سال ۲۰۱۲ بارها این اتهامات را علیه این بانک انگلیسی مطرح کرده است.
همانند برخی بانکهای اروپایی، ارزش سهام استاندارد چارترد پیش از سقوط اخیر، رشد خوبی را طی سال جاری به ثبت رسانده و به بالاترین میزان در ۱۲ سال گذشته رسیده بود.
این بانک پیشتر در سال ۲۰۱۹ هم به خاطر نقض تحریمهای ایران و برخی دیگر کشورها ۱.۱ میلیارد دلار به مقامات آمریکا و انگلیس جریمه پرداخت کرده بود.
