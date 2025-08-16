نماینده کنگره آمریکا: ترامپ چقدر چاپلوس کرملین است!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «اریک سوآلول» نماینده دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس»، از دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به دلیل نوع برگزاری نشست با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در آلاسکا، انتقاد کرد.

این نماینده کنگره آمریکا نوشت: «ترامپ طوری سرخوشانه با پوتین رفتار کرد، انگار که در حال اهدای جایزه یک عمر دستاورد خود به اوست».

وی در پایان پیامش تأکید کرد: رئیس‌جمهور ما چقدر چاپلوس کرملین است.

روزنامه گاردین هم در گزارشی با اشاره به دیدار رؤسای جمهور آمریکا و روسیه در آلاسکا که با هدف پایان دادن به جنگ روسیه علیه اوکراین برگزار شد، نوشت: کاربران و فعالان اوکراینی در فضای مجازی با انتشار تصاویر استقبال رسمی از ولادیمیر پوتین، به شدت از رفتار رئیس‌جمهور آمریکا انتقاد و او را مسخره کردند.