شناسایی پیکر یک شهید دفاع مقدس ۱۲ روزه در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد تاجیک مدیرعامل سازمان بهشت زهرا (س) گفت: ۲۱۷ شهید دفاع مقدس ۱۲ روزه در قطعه ۴۲ بهشت زهرا (س) دفن شدند.

وی افزود: پیکر شهید اسماعیل پاشایی به تازگی شناسایی شده است و فردا به خاک سپرده خواهد شد.