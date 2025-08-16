  1. جامعه
  2. شهری
۲۵ مرداد ۱۴۰۴، ۱۵:۴۳

شناسایی پیکر یک شهید دفاع مقدس ۱۲ روزه در تهران

شناسایی پیکر یک شهید دفاع مقدس ۱۲ روزه در تهران

مدیرعامل سازمان بهشت زهرا(س) از شناسایی پیکر یک شهید دفاع مقدس ۱۲ روزه خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد تاجیک مدیرعامل سازمان بهشت زهرا (س) گفت: ۲۱۷ شهید دفاع مقدس ۱۲ روزه در قطعه ۴۲ بهشت زهرا (س) دفن شدند.

وی افزود: پیکر شهید اسماعیل پاشایی به تازگی شناسایی شده است و فردا به خاک سپرده خواهد شد.

کد خبر 6561968

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها