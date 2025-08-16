شناسایی پیکر یک شهید دفاع مقدس ۱۲ روزه در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد تاجیک مدیرعامل سازمان بهشت زهرا (س) گفت: ۲۱۷ شهید دفاع مقدس ۱۲ روزه در قطعه ۴۲ بهشت زهرا (س) دفن شدند.
وی افزود: پیکر شهید اسماعیل پاشایی به تازگی شناسایی شده است و فردا به خاک سپرده خواهد شد.
مدیرعامل سازمان بهشت زهرا(س) از شناسایی پیکر یک شهید دفاع مقدس ۱۲ روزه خبرداد.
