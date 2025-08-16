آمار طلاق در کهگیلویه و بویراحمد به میانگین کشوری نزدیک شد

به گزارش خبرنگار مهر، فتاح محمدی عصر شنبه در نشست کارگروه فرهنگی و اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به شناسایی اولویت‌های استان در حوزه آسیب‌های اجتماعی اظهار کرد: خودکشی، کاهش ازدواج و افزایش طلاق و موضوع ناباروری، همچنین اعتیاد آسیب‌های اجتماعی این استان هستند.

وی بر ضرورت تقویت همکاری‌های بین‌دستگاهی و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه تأکید و به برنامه کاهش چشمگیر آمار طلاق با اجرای طرح‌های هدفمند اشاره و به تجربه موفق استان در کاهش نرخ طلاق طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵، اشاره کرد و افزود: یا اجرای برنامه‌های علمی، مسئولانه و دلسوزانه، توانستیم روند شتابان طلاق را از ۳۰ درصد به حدود ۳ درصد کاهش دهیم که این نشان می‌دهد که اگر با دغدغه و حساسیت کار شود، جامعه پاسخ مثبت می‌دهد.

آمار طلاق این استان به میانگین کشوری در حال نزدیک شدن است

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کهگیلویه و بویراحمد افزود: کهگیلویه و بویراحمد از کم‌ترین نرخ طلاق در کشور برخوردار است، اما متأسفانه در سال‌های اخیر شاهد نزدیک شدن آمار طلاق استان به میانگین کشوری هستیم، این مسئله باید به‌طور جدی در دستور کار قرار گیرد.

وی با اشاره به پیشنهاد ارائه‌شده در جلسه، ادامه داد: آموزش‌های پیشگیرانه باید از مقطع پیش‌دبستانی آغاز شود، در این راستا، برای ۲۴ دستگاه مأموریت‌های مشخصی تعریف شده تا با همکاری یکدیگر، برنامه‌های آموزشی و فرهنگی را اجرا کنند.

محمدی با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی با هماهنگی بیشتر، در اجرای این طرح‌ها مشارکت فعال داشته باشند تاکید کرد: آماده هرگونه همکاری و حمایت از این برنامه‌ها هستیم تا شاهد کاهش آسیب‌های اجتماعی در استان باشیم.

وی با بیان اینکه طرح‌های پیشنهادی در حوزه‌های ازدواج، طلاق، خودکشی و اعتیاد نهایی و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شود، اضافه کرد: با اجرای این برنامه‌ها، شاهد بهبود شاخص‌های اجتماعی در استان باشند.