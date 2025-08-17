تنها ۲۰ درصد از مخازن سدهای لرستان پُر است

‌به گزارش خبرنگار مهر، داریوش حسن‌نژاد امروز یکشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: متوسط بارش‌های لرستان از مهرماه تا سی و یکم تیرماه ۱۴۰۴ بر اساس آمار سازمان هواشناسی کشور مقدار ۳۶۳ میلی‌متر بوده که نسبت به سال آبی گذشته با ۵۳۴ میلی‌متر حدود ۳۲ درصد و نسبت به متوسط دوره آماری با ۵۸۷ میلی‌متر حدود ۳۸ درصد کاهش داشته است.

کاهش دبی رودخانه‌های لرستان

وی افزود: متوسط بارش در حوضه آبریز کارون بزرگ از مهر تا پایان تیرماه ۱۴۰۴ در این حوضه معادل ۵۱۸ میلی‌متر بوده که نسبت به سال آبی گذشته با ۶۵۲ میلی‌متر حدود ۲۱ درصد و نسبت به مدت مشابه بلندمدت با ۶۵۱ میلی‌متر حدود ۲۱ درصد کاهش داشته است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان با اشاره به اینکه کمترین حجم بارندگی‌ها به ترتیب در محدوده‌های مطالعاتی کوهدشت، رومشگان و پلدختر و بیشترین حجم بارندگی‌ها در محدوده «انوج» اتفاق افتاده است، افزود: کاهش و شکل بارش در سال آبی جاری نسبت به دوره آماری بلندمدت باعث شده است که منابع آب زیرزمینی و آبدهی رودخانه‌های استان همچنان با کاهش مواجه شوند، به‌طوری‌که متوسط دبی اندازه‌گیری‌شده رودخانه‌های استان در تیرماه سال آبی جاری نسبت به تیرماه سال گذشته حدود ۶۸ درصد و نسبت به متوسط تیرماه طول دوره آماری، حدود ۸۲ درصد کاهش داشته‌اند.

حسن‌نژاد، وضعیت آبدهی در حوضه آبریز کرخه را تشریح کرد و بیان داشت: متوسط دبی اندازه‌گیری‌شده رودخانه‌های سرشاخه کرخه در لرستان در تیرماه سال آبی جاری نسبت به تیرماه سال گذشته حدود ۸۹ درصد و نسبت به تیرماه طول دوره آماری، حدود ۹۴ درصد کاهش‌یافته است.

وی گفت: آبدهی رودخانه «کشکان» در محل پلدختر در تیرماه سال جاری حدود ۰.۱ مترمکعب بر ثانیه بوده که نسبت به سال گذشته با حدود ۷.۳ مترمکعب بر ثانیه حدود ۹۹ درصد و نسبت به بلندمدت با ۱۷ مترمکعب بر ثانیه حدود ۹۹ درصد کاهش داشته است.

تنها ۲۰ درصد از مخازن سدها پُر است

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان در خصوص میزان آبدهی حوضه آبریز کارون بزرگ، بیان داشت: متوسط دبی اندازه‌گیری‌شده رودخانه‌های سرشاخه کارون بزرگ در استان لرستان در تیرماه سال آبی جاری نسبت به تیرماه سال گذشته حدود ۳۱ درصد و نسبت به تیرماه طول دوره آماری، حدود ۶۵ درصد کاهش‌یافته است. میزان آبدهی رودخانه «تیره» در محل ورود در تیرماه سال جاری نسبت به تیرماه سال گذشته حدود ۱۶ درصد و نسبت به بلندمدت حدود ۶۳ درصد کاهش داشته است. دبی رودخانه «ماربره» در محل دورود در تیر ماه ۱۴۰۴ حدود ۱۰ درصد و نسبت به بلندمدت حدود ۷۹ درصد کاهش داشته است.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون ۲۰ درصد از مخازن سدهای لرستان پر است، ادامه داد: حجم آب موجود در پشت سدهای استان ۴۱.۸۵ میلیون مترمکعب گزارش شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان افزود: در حال حاضر مجموع آب ورودی شش سد استان ۰.۱۹ مترمکعب بر ثانیه و میزان آب خروجی از سدها ۳.۹۵ مترمکعب بر ثانیه است.

حسن‌نژاد با اشاره به حجم مخازن سدهای استان، بیان داشت: حجم کل مخزن سدهای «مروک»، «ایوشان»، «تنگ هاله»، «خان‌آباد»، «کزنار» و «حوضیان» ۲۰۸.۷۱ میلیون مترمکعب است که در این مقایسه سد «ایوشان» با ۴۴ درصد کاهش و سدهای «حوضیان» و «کزنار» با ۴۱ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل، کمترین درصد پرشدگی آب را داشته‌اند.

وی تأکید کرد: باتوجه‌به کاهش حجم آب موجود پشت سدها، نیاز است همه کشاورزان و بهره‌برداران با رعایت الگوی کشت، میزان برداشت از منابع آبی را مدیریت کنند.