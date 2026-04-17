درویشی: ۶۹ درصد ظرفیت سدهای کرمانشاه پر شد

بهرام درویشی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت نزولات جوی و ذخایر آبی استان، اظهار کرد: گستره جغرافیایی استان کرمانشاه از منظر هیدرولوژیک به دو حوضه آبریز کلیدی «کرخه» و «مرزی غرب» تقسیم میشود. در این تقسیمبندی، شهرستانهای کرمانشاه، اسلامآباد غرب، روانسر، صحنه، سنقر، کنگاور و هرسین در محدوده حوضه آبریز کرخه و شهرستانهای پاوه، جوانرود، دالاهو، تازهآباد، گیلانغرب، سرپلذهاب و قصرشیرین در حوضه مرزی غرب قرار گرفتهاند.
افزایش ۵۰ درصدی نزولات جوی در حوضههای آبریز استان
وی با ابراز خرسندی از وضعیت نزولات آسمانی در سال آبی جاری (۱۴۰۴-۱۴۰۵)، افزود: بررسیها نشان میدهد که ارتفاع متوسط بارشها در کل استان از ابتدای سال آبی تاکنون به ۴۵۲.۴ میلیمتر رسیده است. این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته که تنها ۳۰۱.۷ میلیمتر بود، حاکی از یک رشد چشمگیر ۵۰ درصدی است و نسبت به میانگین بلندمدت با ۳۶۳.۳ میلیمتر نیز افزایش ۲۵ درصدی را نشان میدهد.
درویشی در ادامه به تفکیک آماری حوضههای آبریز پرداخت و گفت: جمع بارندگیها در حوضه کرخه از ابتدای سال آبی جاری ۳۷۳ میلیمتر به ثبت رسیده که این عدد نسبت به سال گذشته با ۲۷۰.۲ میلیمتر، ۳۸ درصد و در مقایسه با آمار بلندمدت با ۳۴۰.۶ میلیمتر، رشدی ۱۰ درصدی داشته است. در حوضه مرزی غرب نیز آمارها فوقالعاده بوده و با ثبت ۵۴۳.۷ میلیمتر بارش، شاهد پرش ۶۱ درصدی نسبت به سال قبل (۳۳۸.۱ میلیمتر) و افزایش ۴۰ درصدی نسبت به بلندمدت (۳۸۹.۴ میلیمتر) هستیم.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان کرمانشاه میزان بارشهای ثبتشده در استان تنها در ماه جاری را به طور متوسط ۱۲۵.۸ میلیمتر عنوان کرد و یادآور شد: از این مقدار، ۹۰.۸ میلیمتر سهم حوضه آبریز کرخه و ۱۶۶ میلیمتر سهم حوضه مرزی غرب بوده است. همچنین در بررسی پراکنش مکانی بارشها در پهنه استان، ایستگاه پاوه با ثبت ۸۵۸.۲ میلیمتر پربارشترین نقطه و ایستگاه کنگاور با ثبت ۲۲۷.۲ میلیمتر دارای کمترین میزان دریافت نزولات بودهاند.
پرشدگی ۶۹ درصدی مخازن و سرریز برخی سدهای استان
درویشی به تأثیر مستقیم این بارشها بر روی ۱۲ سد مخزنی استان تا تاریخ یازدهم فروردینماه اشاره کرد و تصریح کرد: رحمت الهی سبب شد تا ورودی آب به مجموع سدهای استان از ابتدای سال آبی جاری تا تاریخ مذکور به عدد یکهزار و ۲۰۵.۸۴ میلیون مترمکعب برسد. هماکنون حجم کنونی آب ذخیرهشده در پشت سدهای کرمانشاه معادل ۹۲۹.۵۴۷ میلیون مترمکعب است، در حالی که این رقم در هفته گذشته ۸۲۳.۳۱۴ میلیون مترمکعب بود که نشان از تداوم ورود روانآبها به مخازن دارد.
وی با اعلام اینکه هماکنون ۶۹.۰۷ درصد از ظرفیت کل سدهای استان پر شده و میزان خالی بودن مخازن تنها ۳۰.۹۳ درصد برآورد میشود، آمار دقیق پرشدگی تکتک سدها را بدین شرح اعلام کرد: سد داریان با ۱۰۲.۹۶ درصد و سد تنگه حمام با ۱۰۰ درصد در وضعیت تکمیل ظرفیت و سرریز قرار دارند. همچنین سد شرفشاه با ۹۵.۶۶ درصد، سد جامیشان با ۷۲.۴۵ درصد، سد زاگرس با ۶۹.۸۱ درصد و سراب گیلانغرب با ۶۷.۷۰ درصد در شرایط بسیار پایداری هستند.
به گفته این مقام مسئول، وضعیت در سایر سدهای استان نیز مطلوب بوده و سد زمکان ۵۳.۳۶ درصد، سد گیلانغرب ۴۸.۴۳ درصد، سد گاوشان ۴۰.۰۹ درصد، سد سلیمانشاه ۳۶.۹۲ درصد و در نهایت سد شیان ۲۶.۶۷ درصد از حجم مخازن خود را آبگیری کردهاند.
انسداد ۱۴۳۸ حلقه چاه غیرمجاز در راستای صیانت از منابع آبی
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان کرمانشاه در پایان، به ضرورت حفاظت توأمان از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی اشاره کرد و عملکرد استان در حوزه صیانت از سفرههای آب زیرزمینی طی سال گذشته را گامی مؤثر در جهت توسعه پایدار ارزیابی کرد.
وی در این باره اظهار کرد: در جریان سال ۱۴۰۴ با تلاش گروههای گشت و بازرسی و همراهی مراجع قضایی، تعداد یکهزار و ۴۳۸ حلقه چاه غیرمجاز در سطح استان شناسایی و به طور کامل مسدود شد. این اقدام حیاتی، نقش بسزایی در حفظ تعادلبخشی منابع آبی و جلوگیری از غارت و برداشتهای بیرویه داشته است.
درویشی با تأکید بر اینکه برخورد با متخلفان بخش آب متوقف نخواهد شد، خاطرنشان کرد: در سال جدید نیز ضرورت دارد تمامی ارکان و بخشهای مرتبط با انسجام و هماهنگی بیشتر و با یک برنامهریزی دقیق، نسبت به اجرای مأموریتهای قانونی خود اقدام کنند تا اهداف عالی شرکت در زمینه صیانت، جلوگیری از حفر چاههای غیرمجاز و بهرهبرداری پایدار از منابع آبی استان به بهترین شکل ممکن عملیاتی شود.
